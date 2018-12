Am 7. Februar 1947 schrieb Martha Kuhlmann, geborene Frahm, einen Brief aus Lübeck an ihren Sohn Herbert nach Berlin. Der 33-jährige Sozialdemokrat war einst vor den Nazis nach Skandinavien geflohen und dort Norweger geworden. Seinen Decknamen Willy Brandt hatte er danach behalten. Jetzt arbeitete er als Presseattaché für die norwegische Militärmission in der geteilten Stadt. Mutter Martha berichtete ihm von der Familie, klagte über die Kohlenzuteilung und kam dann auf das Wichtigste zu sprechen: "Lieber Herbert, der Name deines Vaters ist John Möller, er wohnte immer in Hamburg, ... ob er noch lebt, weiß ich nicht, kannst dir ja vielleicht mal erkundigen!"

Doch der spätere Kanzler erkundigte sich nie: "Da er offenkundig nichts von mir wissen wollte, hielt ich es auch nicht für angezeigt, die väterliche Spur zu verfolgen." Brandt hatte die Mutter nur deshalb nach dem Namen gefragt, weil er eine Wiedereinbürgerung anstrebte und glaubte, Angaben zum Vater zu benötigen. Möller starb 1958, ohne