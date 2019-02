Fraser Perring, 45, wittert eine neue Chance. Vor drei Jahren peinigte der Brite – hohe Stirn, grauer Vollbart, geschmeidiges Oxford-Englisch – den Zahlungsabwickler Wirecard mit wüsten Attacken. Damals blieb er anonym, versteckte sich hinter der Website Zatarra Research, die etliche Vorwürfe gegen die Firma aus dem Münchner Vorort Aschheim erhob und ein Kursbeben auslöste.

Wirecard-Chef Markus Braun konnte den Angriff abwehren, gegen Perring ermittelte die Staatsanwaltschaft, ein Strafbefehl liegt beim Amtsgericht München. Es wäre überraschend, würde Perring ihn akzeptieren. Gegenüber dem SPIEGEL weist Perring den gegen ihn erhobenen Vorwurf der Marktmanipulation zurück. Auf seinem Twitter-Account befeuerte er zuletzt eine neue Angriffswelle gegen die Firma, die 2018 in den Dax aufgestiegen ist.

Die Polizei in Singapur hatte vergangene Woche bestätigt, Büroräume von Wirecard in dem Stadtstaat durchsucht zu haben. Auslöser für die Razzia war offenbar ein Artikel in der "Financial Times".