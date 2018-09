In der edlen Shoppingmall "Galaxy Coco Park" in Shenzhen stehen Yang Shuo und Han Yulai geduldig Schlange, bis sie bei HeyTea an die Reihe kommen. Mehr als zwei Stunden warten sie auf ihren Käsetee - um ihn dann zehn Minuten lang nicht zu trinken, sondern nur zu fotografieren.



"Ja, ja, der Tee schmeckt echt gut", antwortet Yang schließlich auf wiederholte Nachfrage, während sie per WeChat Selfies mit ihren Freunden teilt. WeChat ist die App, die in China jeder hat - so etwas wie Facebook, WhatsApp und ApplePay in einem.

Yang und Han sind zum ersten Mal bei HeyTea. Sie haben auf WeChat davon gehört. Erst als die beiden mit dem Fotografieren fertig sind, probieren sie, wie man die Käsepampe richtig trinkt: Zuerst neigt man den großen Plastikbecher, bis der kalte Tee sich seinen Weg durch die etwa drei Zentimeter dicke salzige Käsesubstanz bahnt. Dann erschrickt man über den sonderbaren Geschmack - und merkt beim zweiten Schluck, dass er gar nicht so schlimm ist.