Alles schwankt. Der Ölpreis sackt an einem Tag um fünf Prozent ab, tags darauf legt er sieben Prozent zu. Der Aktienmarkt bewegt sich seit Oktober im Zickzack. Die Zeiten, sie sind volatil. Das Auf und Ab erschwert es einzuschätzen, wie sich die deutsche Wirtschaft entwickelt. Vieles ist vager als sonst, diffuser, unberechenbarer. Es beginnt ein Jahr der Verunsicherung.

Was wird aus der Autoindustrie? Wie stark bremst der neue Protektionismus die globale Konjunktur? Wo verändert die Digitalisierung das Leben spürbar? Aus solchen Fragen hat der SPIEGEL neun Thesen formuliert. Manche Vorstellungen klingen kühn, andere sind naheliegend. Ende des Jahres werden wir überprüfen, mit welchen Behauptungen wir richtig lagen. Und mit welchen daneben.





Brexit: You say Goodbye, I say Hello!

Am 29. März ist Brexit-Tag. Glaubt man den Doom-Propheten, droht dann der Niedergang Europas, mindestens jedoch Großbritanniens. Aber was, wenn sie alle irren?

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine angekündigte Katastrophe