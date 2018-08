Wo sind „Kulenkampffs Schuhe“?

Zum Beispiel „Kulenkampffs Schuhe“. Wer die ebenso kluge wie anrührende Dokumentation über die Fernsehunterhaltung der Nachkriegszeit neulich abends versäumt hat oder sich nicht leisten konnte, an eben diesem Werktag bis Mitternacht aufzubleiben, hatte zwar die Möglichkeit, sie in der Mediathek nachschauen. Aber wie es so ist: Erst fehlt die Zeit, dann kommt irgendetwas dazwischen, und schon sind sieben Tage rum, und die Sendung ist nicht mehr verfügbar. Doch manchmal gibt es die Chance aufs zweite Mal. An diesem Sonntag wiederholt der SWR die Dokumentation zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Anschließend steht sie sieben Tage lang in der SWR-Mediathek. Dem Beispiel wollen weitere Dritte folgen. In nächster Zeit wird die Doku „Kulenkampffs Schuhe“ also immer mal wieder in irgendeiner der Mediatheken eines ARD-Dritten stehen. Man weiß bloß nicht zwingend, in welcher. Mit dieser Kleinstaaterei soll künftig Schluss sein.

Nach langer Vorarbeit ist die vor fast drei Jahren versprochene neue ARD-Mediathek