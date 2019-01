Vor dem Dorfgemeinschaftshaus von Bannetze steht ein Schaukasten, gleich neben der Tauschkiste für gebrauchte Bücher. Gedacht ist die Vitrine, so heißt es im Aushang daneben, für "Kultur, Natur, Unterhaltung, gutes Dorfleben und Frohsinn".

All das gibt es in Bannetze, gesprochen mit langem erstem e, einem Ortsteil von Winsen (Aller) im Landkreis Celle mitten in Niedersachsen. In der Vitrine aber kommt der Frohsinn derzeit zu kurz. Die Aushänge kennen fast nur ein Thema, und das ist grau und lebt im Wald.

"Wolfssichtungen unbedingt melden!!", mahnt ein Merkblatt. "Schafzüchter wollen sich gegen Wölfe wehren" lautet der Titel eines Zeitungsberichts. Darüber hängt ein Interview mit der Bannetzerin Anne Friesenborg, Sprecherin der Bürgerinitiative "für wolfsfreie Dörfer".

Ein Jahr ist es her, da soll ein Wolf hier ein Geschwisterpaar angeknurrt haben; die Kinder, zwei und sechs Jahre alt, waren auf dem Weg zu den Großeltern. Auch andere Dorfbewohner sind angeblich schon Wölfen begegnet – am Turm