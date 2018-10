Der junge Mann ist verliebt. Er muss jetzt abnehmen, weil: Dann liebt ihn ganz bestimmt auch diese Frau. So einfach ist das, muss funktionieren, obwohl sie ja eigentlich die Frau vom Tscho ist, und der Tscho schon seit frühester Jugend dem jungen Mann in allem voraus war: Cooler war er immer, größer, stärker, älter sowieso, einschüchternd, schon als Bub ein ganzer Kerl, während der junge Mann, obschon übergewichtig, immer eine halbe Portion war in den Augen vom Tscho – und in den eigenen Augen auch.

Darum radelt der junge Mann jetzt wie blöde durch sein Heimatdorf in den österreichischen Alpen, immer wieder dieselbe Strecke, und dann platzt ihm der Reifen, ausgerechnet vor dem Haus, wo der Tscho mit seiner Elsa wohnt, reiner Zufall, und der Tscho, der jetzt Fernfahrer ist, ist gerade mal wieder unterwegs für Wochen, reiner Zufall, aber hilft ja nichts, da muss der Fahrradschlauch eben geflickt werden direkt vor dem Haus, in dem die Frau allein ist, langwierige Sache, heiß ist es auch noch,