Es gibt nur einen Moment in diesem Gespräch, an dem so etwas wie Wut aus Wolfgang Schäuble hervorbricht. Doch da geht es nicht um Friedrich Merz und seine Niederlage, die natürlich auch seine, Schäubles, Niederlage ist. Es geht um das große Ganze. Und um Angela Merkel.

Es ist ein grauer Mittag im Dezember, bald nach dem Parteitag, einer jener Tage, an denen es dämmert, bevor es richtig hell geworden ist. An dem Adventsgesteck auf dem langen Besprechungstisch im Büro des Bundestagspräsidenten brennen zwei Kerzen.

Wolfgang Schäuble hat eigentlich keine Lust zu reden. "Was wollen Sie denn jetzt noch?" Das ist die Begrüßung.

Man kann ihm das nicht verdenken. Schäuble hat gerade die letzte große Schlacht seines politischen Lebens verloren. Er hat die Chance verpasst, ganz am Ende seiner Karriere doch noch aus dem Schatten Helmut Kohls und Angela Merkels zu treten. Zumindest ein bisschen.

Auch wenn Schäuble die Hoffnung, selbst einmal Kanzler zu werden, vielleicht schon länger aufgegeben hat, wäre