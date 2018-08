Woran man ein falsches Lächeln erkennt

Arvid Kappas, 56, ist seit 2003 Psychologie-Professor an der Jacobs University Bremen und seit 2014 dort auch Dekan. Von 2013 bis 2018 war er Präsident der International Society for Research on Emotion.



SPIEGEL: Professor Kappas, mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Gespräch?



Kappas: Schwierig zu sagen, es ist gemischt. Je mehr ich darüber nachdenke, würde ich sagen: Neugier.

SPIEGEL: Ist es normal, dass wir nicht so genau sagen können, was wir fühlen?

Kappas: Ja. Sprache kann Gefühle ebenso schlecht abbilden wie sie Farben wiedergeben kann. Emotionen bilden ein unzählig variierendes, changierendes Spektrum.

SPIEGEL: Was genau ist eigentlich ein Gefühl?

Kappas: "Gefühl" ist im Grunde ein Konstrukt, so wie "Intelligenz" oder "Psyche". Eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Ein Gefühl ist etwas, das uns ein Verständnis über unsere Umgebung geben kann, oder über ein Ereignis oder eine Sache informiert.

SPIEGEL: Wozu brauchen wir überhaupt Gefühle?

Kappas: Emotionen steuern unser Verhalten,