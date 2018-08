Einer von ihnen hat zwischendurch tatsächlich mal das Rausgehen vergessen. In die Außenwelt, jenseits der einstigen Marmeladenfabrik in Wuppertal-Elberfeld, in der er und seine Mitbewohner leben. Warum auch, es gibt hier ja alles.



Billardtisch, Kicker, Beamer, Leinwand. Eine Bühne, auf der ein Schlagzeug und Gitarren aufgebaut sind. Eine Schaukel. Alles in der 150 Quadratmeter großen, acht Meter hohen Halle. Plattenhüllen verblichener Schlagergrößen zieren die Wände, auf einer Zwischendecke steht ein Papp-Trump.

Wer hier wohnt, muss sich nicht verabreden, um Gesellschaft zu haben, irgendwer ist immer da. Bier und Kaffee auch. Was darüber hinaus zum Leben vonnöten ist, erhält man beim direkten Nachbarn Lidl. Wem der Gang dorthin zu aufreibend ist, der findet garantiert jemanden, der ihm etwas mitbringt.

So kam es, dass der scheue Student Simon in einer Phase, in der er angestrengt über sein Leben grübelte, voriges Jahr feststellte, dass er die WG einen Monat lang nicht verlassen hatte – oder