Die Stadt Kashgar im tiefen Westen Chinas fühlt sich in diesen Tagen manchmal an wie Bagdad nach dem Krieg. Sirenen heulen, Panzerwagen patrouillieren, und Kampfjets donnern über die Stadt. Die wenigen Hotels, in denen noch ein paar versprengte Touristen wohnen, sind blickdicht eingemauert. Mit groben, herrischen Gesten sortieren Polizisten in Schutzweste und Helm den Verkehr. Wer aus der Reihe tanzt, wird angeschrien.

Dann wieder liegt eine gespenstische Stille über der Stadt. Am Freitagmittag, zur Gebetszeit der Muslime, ist der Platz vor der großen Id-Kah-Moschee fast menschenleer. Kein Ruf des Muezzins ist zu hören, nur ab und zu ein leises Piepsen, wenn einer der wenigen Gläubigen den Metalldetektor vor der Moschee passiert. Dutzende Kameras wachen über das Geschehen. Sicherheitsleute, teils in Uniform, teils in Zivil, streifen durch die Altstadt. Sie sind so still, als versuchten sie zu hören, was in den Köpfen der Menschen vorgeht.

Und auch Journalisten bleiben nicht lange unbehelligt.