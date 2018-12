Er sitzt da in einer gewölbten Glaskapsel, fast sieht es aus, als kommandierte er ein Raumschiff. Er trägt eine schwarze Lederjacke über einem weißen T-Shirt und hat sich eine Baseballkappe in die Stirn gezogen: Yusaku Maezawa, 43, Milliardär, Unternehmer, Selbstdarsteller. Um ihn herum, an einem runden weißen Tisch, lauschen zehn Untergebene seinen Worten; alle sind Männer, fast alle tragen ein schwarzes T-Shirt. Es fehlt nur, dass Maezawa den Befehl erteilt abzuheben.

Die gläserne Kapsel ist kein Raumschiff, nur ein Sitzungsraum in Maezawas Firma, der größten japanischen Onlineplattform für Mode. Es geht in dem Meeting um Zozo, die neue Marke, mit der Maezawa weltweit expandieren will.

Doch bald könnte dort über spektakuläre Dinge gesprochen werden. Über das Programm "Lieber Mond". Maezawa will hinauf zum Himmelskörper und ihn umrunden, in fünf Jahren, in einer umgebauten Rakete von Elon Musk, dem Chef des Autokonzerns Tesla und Gründer des US-Weltraumunternehmens SpaceX. Maezawa wäre der