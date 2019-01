Manchmal reicht ein einziger Satz, um ein Zerwürfnis offensichtlich werden zu lassen. Bei Jürgen Stellpflug, schon seit dem vergangenen Jahrhundert Chefredakteur und Geschäftsführer des Verbrauchermagazins "Öko-Test", lautete dieser Satz: "Auf solche Scheiße antworte ich nicht mehr". Stellpflug schriebe diese Worte im Februar 2018 an seine Geschäftspartner und Kollegen in China – und in der Volksrepublik, in der Höflichkeit zentraler Bestandteil des Geschäftslebens ist, kam er damit nicht gut an.

Wie es zu dieser E-Mail kam und welche Folgen sie hatte, darüber gibt es verschiedene Erzählungen. Der Anfang ist immer der gleiche: Er handelt davon, wie das Verbrauchermagazin "Öko-Test" mit seinen Produkt- und Lebensmitteltests, 1985 gegründet als Sprachrohr der Umweltbewegung, zunehmend dahinsiecht – und vom Versuch, über den Export der Marke nach China neue Erlösquellen zu finden. Auch das Ende der Geschichten ist identisch: Der Ausflug scheiterte krachend, nachdem in der Volksrepublik wahrscheinlich