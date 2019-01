Wenn Uwe Mai an seine Kindheit denkt, dann sieht er die Saale. In einem sanften Bogen floss sie an seinem Elternhaus in Calbe südlich von Magdeburg vorbei. Er musste nur über die Straße sausen, dann eine Treppe runter, und schon war er am Wasser. Große alte Bäume gab es da, Felsbrocken zum Klettern und Steine, die man ins Wasser ditschen konnte.

Jeden Tag, erzählt Mai, habe er mit seinem kleinen Bruder Thomas am Fluss gespielt, während seine Eltern auf Schicht gewesen seien. Der Vater war Hüttenarbeiter im Niederschachtofenwerk, in dem die DDR damals einen Gutteil ihres Roheisens produzierte, die Mutter Busschaffnerin.

Doch dann kam jener Tag Anfang 1961, an dem die DDR ihm seine Eltern nahm. Sein Bruder und er hätten wie immer am Fluss gespielt, da habe jemand gerufen: "Kommt schnell nach Haus!" In der Küche hätten fremde Männer gestanden, in Mänteln. Der Vater saß auf einem Stuhl und weinte. "Mutti ist weg", sagte er, "ich kann euch hier nicht mehr ernähren, ihr müsst erst mal ins Heim."