Datenanalyse So verlagert sich der Terrorismus

15 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September, bei denen fast 3000 Menschen in den USA starben, scheinen Terrorangriffe häufiger geworden zu sein. Global betrachtet stimmt der Eindruck: Anschläge wurden in den vergangenen Jahrzehnten häufiger verübt, vor allem in einigen sehr stark betroffenen Ländern. Allerdings hat sich dieser weltweite Trend zuletzt leicht abgeschwächt. Zudem haben sich die Schwerpunkte des Terrors seit 1970 deutlich verlagert, wie Daten der Global Terrorism Database (GTD) der University Maryland zeigen.

So verlagert sich der Terrorismus Der schwerste Terroranschlag in den Siebzigerjahren war der Brandanschlag auf das Cinema Rex im August 1978, 422 Menschen starben. Die Kreise auf der Karte sind umso größer, je mehr Menschen bei einem Angriff ums Leben kamen. In den Achtzigerjahren war Südamerika Zentrum des Terrors, insbesondere El Salvador, Kolumbien und Peru. In Westeuropa waren die Siebziger- und Achtzigerjahre die blutigste Zeit: In Irland wütete die IRA, in Spanien die Eta, in Deutschland die RAF. In den Neunzigerjahren kamen auch in Afrika viele Menschen bei Angriffen ums Leben. 1994 löste ein Attentat auf den Präsidenten Ruandas einen Völkermord aus, bei dem hunderttausende Menschen starben. Der Anschlag auf das World Trade Center im September 2001 war der schlimmste Terrorangriff der Nullerjahre, doch auch im Nahen Osten und in Asien starben viele Menschen durch den Terror. Ein Muster seid diesem Jahrzehnt: Hochburgen des Terrors sind wenige Länder. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Todesopfer stark gestiegen, besonders viele Menschen starben in Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrien und Pakistan. In Westeuropa werden Anschläge seit über 30 Jahren statistisch gesehen seltener.

Die Datenbank ist mit mehr als 150.000 Einträgen für den Zeitraum von 1970 bis 2015 das größte frei zugängliche Archiv zu Terroranschlägen weltweit. Gepflegt wird sie durch das "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" der Universität Maryland. Basis der Sammlung sind mehr als einer Million Presseartikel aus 160 Ländern, die täglich in einem automatisierten Verfahren ausgewertet und dann von Hand geprüft werden.

Für die Aufnahme in die Datenbank der Terrorakte gibt es eine klare Definition: "Die Androhung oder Anwendung von Gewalt durch nichtstaatliche Akteure mit der Absicht, politische, wirtschaftliche, religiöse oder gesellschaftliche Ziele durch Angst, Zwang oder Einschüchterung durchzusetzen." Trotz dieser klaren Definition besteht ein gewisser Spielraum, welche Ereignisse als Terrorangriff eingeordnet werden.

Ein klares Muster seit der Jahrtausendwende: Einige Länder sind zu Hochburgen des Terrors geworden. Rund zwei Drittel der Todesopfer weltweit kamen in Irak, Afghanistan, Nigeria, Syrien oder Pakistan ums Leben. Seit 2013 war kein Land so stark von Terrorangriffen betroffen wie Irak, wo allein im Jahr 2014 mehr als 13.000 Menschen bei Anschlägen starben.

In Westeuropa jedoch sind Anschläge seit über 30 Jahren im Schnitt seltener geworden. Dennoch ist die Zahl der Todesopfer in der jüngsten Vergangenheit wieder angestiegen, unter anderem durch die Terrorangriffe im Januar und November 2015 in Paris.