18 Jahre Putin an der Macht Agent, Feldherr, Fackelträger

In Moskau wird der ehemalige Vizepremier Boris Nemzow am 27. Februar 2015 unweit des Kreml erschossen. Ermittler gehen von einem Auftragsmord aus. Nemzow galt zeitweise als das bekannteste Gesicht der russischen Opposition: Er kritisierte Putin scharf und prangerte Russlands Krieg in der Ukraine an. Nach Demonstrationen saß Nemzow immer wieder in Haft.