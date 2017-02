Münchner Sicherheitskonferenz "Auch wir müssen unseren Teil der Last tragen"

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Münchner Sicherheitskonferenz. In den kommenden Stunden erfahren Sie hier alles Wichtige zu dem Treffen, zu dem mehr als 30 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister erwartet werden. Zu den Gästen gehören unter anderem US-Vizepräsident Mike Pence, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Die Konferenz gilt bereits seit Jahrzehnten als eines der bedeutendsten Foren für Außen- und Sicherheitspolitik. In diesem Jahr wird das Treffen mit besonderer Spannung erwartet. „Wir erleben einen Zeitpunkt maximaler Verunsicherung“, hatte Gastgeber Wolfgang Ischinger zuletzt gesagt. Im Mittelpunkt der Sicherheitskonferenz dürfte die veränderte US-Außenpolitik unter dem neuen Präsidenten Donald Trump stehen. Weitere wichtige Themen: der Syrien-Krieg, der Ukraine-Konflikt, die Spannungen mit Russland, die Zukunft der EU. Mehrere Kollegen vom SPIEGEL und von SPIEGEL ONLINE werden an diesem Wochenende laufend von der Konferenz berichten. Mattis

Mattis bekräftigt Bekenntnis zur Nato. Große Frage, ob Donald Trump abgezeichnet hat.

Auf die Worte haben in München alle gewartet und Mattis spricht sie früh in seiner Rede: "Article 5 is a bedrock commitment"

Ein großer Redner scheint der neue Pentagon-Chef nicht zu sein. Liest etwas bemüht eine typische Redenschreiberrede vom Blatt ab.

"In der Sicherheitspolitik kann niemand allein gehen", sagt Mattis. Bei seinem Chef hört sich das anders an.

Spannung! Mit Pentagon-Chef James Mattis nun der erste Auftritt eines Mitglieds der Trump-Administration.

Nato ist eine Wertegemeinschaft, sagt die Ministerin, die an die Würde des Menschen gebunden ist. "Das lässt niemals Platz für Folter." Der Adressat wird es nicht gerne hören. Aber Donald Trump ist ja auch nicht gekommen.

Die CDU-Politikerin erneuert das Versprechen, die deutschen Verteidigungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Das wäre eine Erhöhung von heute 37 auf 60 bis 70 Milliarden Euro.

Von der Leyen betont, dass der internationale Terrorismus mit seiner "archaischen Brutalität“ die offene Gesellschaft angreife. „Das können wir nicht hinnehmen, darauf müssen wir Antworten geben.“ Deutschland könne sich künftig aber nicht mehr allein auf die „Taktkraft unserer amerikanischen Freunde“ verlassen. „Auch wir müssen unseren Teil der Last tragen.“

Polizeiautos vor dem Tagungshotel (Bild: dpa)

Verteidigungsministerin von der Leyen unterstreicht die Verantwortung Europas für die eigene Sicherheit: "Unsere Sicherheit wird uns keiner abnehmen." USA und Nato kommen über weite Passagen der Rede nicht vor.

Die Eröffnungsrede hält die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, auf deutsch. Ihr neuer US-Kollege James Mattis sitzt in der ersten Reihe mit Kopfhörer. Er wird von der Leyens Botschaft gerne hören: "Unser gewohnter Reflex, wenn es wirklich eng wird, vor allem auf die Tatkraft unserer amerikanischen Freunde zu bauen, wird nicht mehr funktionieren."

Das Hotel „Bayerischer Hof“ und weite Teile Münchens gleichen während der Konferenz einer Hochsicherheitszone: Bis zu 4000 Polizisten werden an diesem Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt im Einsatz sein. Es ist aber auch mit vielen Gegnern des Treffens zu rechnen: Rund 4000 Demonstranten werden am Samstag erwartet.