60 Jahre Römische Verträge Europa feiert und zankt

Feierlichkeiten wie jene zum 60-jährigen Bestehen der römischen Verträge kommen nicht ohne viele große Worte aus. Zumal es am heutigen Samstag beim Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Rom nicht nur ums Feiern ging. Sondern vor allem auch darum, den Zerfall der EU aufzuhalten. Die Premierministerin Großbritanniens war nämlich schon nicht mehr dabei.

EU-Ratspräsident Donald Tusk erinnerte deswegen in seiner Rede daran, wie vor 60 Jahren im von Hitler und Stalin zerstörten Danzig Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder den Vorläufer der EU gründeten. "Europa war die Zukunft, von der wir träumten", sagte der Pole. Sein halbes Leben habe er hinter dem Eisernen Vorhang verbracht. Die Einheit Europas sei kein bürokratisches Modell. Manchmal reiche ein Augenblick, um den Frieden und die Einheit zu zerstören.

Bundeskanzlerin Angela Merkel drückte es, wie immer, nüchterner aus. "Wir sind zu unserem Glück vereint - auch wenn es manchmal schwierig ist", sagte sie nach der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung unter der Reiterstatue des römischen Kaisers Marc Aurel. Sie hat aus den manchmal schwierigen Erfahrungen mit den anderen Europäern die Konsequenz gezogen und forderte ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, beispielsweise in der Verteidigungs- und Asylpolitik. "Europa muss den Ländern auch Freiheiten lassen, um den Verschiedenheiten Ausdruck zu geben", sagte sie in Rom.

Manchmal hängt alles an einem Wort

Weil das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten auch in der feierlichen Erklärung von Rom einen Rolle spielen sollte, war es im Vorfeld fast zum Eklat gekommen. Polen drohte damit, nicht zu unterschreiben, weil das Land Angst davor hat, abgehängt zu werden. Deshalb wurde an der entsprechenden Textpassage so lange herumgeschraubt, bis sie kaum mehr zu verstehen ist.

Doch die Botschaft ist angekommen. "Für die baltischen Staaten ist es Zeit, mit voranzugehen", sagte beispielsweise die litauische Präsidentin auf dem Kapitolsplatz. Irland werde "immer zu den fortgeschrittenen Ländern gehören", machte der irische Premierminister Enda Kelly deutlich.

Allerdings werden die Europäer trotz der Aufbruchstimmung in Rom ihre Alltagssorgen so schnell nicht los. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte ebenfalls bis einen Tag vorher damit gedroht, die gemeinsame Erklärung nicht zu unterschreiben. Ihm war wichtig, dass die soziale Dimension Europas stärker betont würde. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker musste ihm einen Brief schreiben, dass die Solidarität Europas selbstverständlich auch für Griechenland gilt.

Schließlich konnte Tsipras einen kleinen Sieg vermelden. Ihm gelang es, ein einziges neues Wort in die Abschlusserklärung zu schmuggeln. Nachdem der Wert der Arbeit schon an anderer Stelle gewürdigt wurde, wird nun einmal zusätzlich die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erwähnt.

Manchmal hängt der Fortschritt Europas aber auch an einem einzigen Wort.