60 Jahre Römische Verträge "Wir brauchen Europa"

Pietr Kiewicz, 58, Jurist aus Berlin: Europa bedeutet für mich Frieden. Es ist nicht normal in der Geschichte, dass Völker so friedvoll miteinander umgehen. Ich sehe das in Zukunft aber auch auf dem Spiel, weil sich nationale Interessen offenbar immer mehr durchsetzen, auch falsch verstanden werden, und die EU dadurch möglicherweise zerspringt.



Ich war ein Kind des Kalten Krieges, und für mich ist Frieden sehr wichtig. Es ist keine Selbstverständlichkeit, Frieden und Demokratie zu haben. Ich sehe das zwar nicht akut gefährdet, aber mittelfristig ist nicht sicher, dass alles so weitergeht wie in den vergangenen Jahrzehnten. Deshalb mache ich mir Sorgen um Europa.



Ich denke, man sollte in den Mitgliedstaaten mehr für Europa und für die Vorteile werben. Die Jugend braucht man nicht mehr zu überzeugen, die ist eher proeuropäisch. Aber in den mittleren und älteren Jahrgängen wäre es schon sehr hilfreich zu verdeutlichen, was an der EU positiv ist, schließlich sind die demografisch in der Mehrheit.