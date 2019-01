Streit über INF-Vertrag USA bekräftigen Ultimatum an Russland

Die USA werfen Russland seit Wochen vor, mit dem Bau neuer Mittelstreckenwaffen den INF-Abrüstungsvertrag zu brechen. Jetzt hat Washington sein Ultimatum an Russland noch einmal bekräftigt. Demnach würden die USA sich vom 2. Februar an nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen, wenn Russland nicht bis dahin die Zerstörung von neuen Marschflugkörpern zusagt.

Russland verstoße mit seinem System mit dem Namen 9M729 (Nato-Code: SSC-8) gegen das Abkommen, sagte US-Staatssekretärin Andrea Thompson am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Nato-Zentrale in Brüssel. Russland müsse sich entscheiden zwischen seinem vertragswidrigen System und dem Vertrag. Die aktuelle Situation, in der Russland den Vertrag verletze, aber die USA an den Vertrag gebunden seien, sei für die USA unhaltbar.

Im November hatten die USA Moskau eine letzte Frist von 60 Tagen zum Einlenken gesetzt, die Anfang Februar ausläuft. Russland zeigt aber keinerlei Bereitschaft zu einem Entgegenkommen und wirft der Nato im Gegenzug ebenfalls vor, den Vertrag mit der Stationierung eines Raketenabwehrsystems in Rumänien zu brechen.

Der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) wurde 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geschlossen. Er verpflichtet beide Seiten zur Abschaffung aller landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. Zugleich untersagt er auch die Produktion und Tests solcher Systeme.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf den USA am Mittwoch vor, Lösungsvorschläge zu ignorieren. Seine Regierung habe angeboten, die von den Amerikanern gerügten neuen Raketen von Experten untersuchen zu lassen. Washington habe jedoch weiter auf dem Ultimatum beharrt, das eine Zerstörung der Marschflugkörper 9M729 und der damit verbundenen Technologie vorsieht.

Moskau sei weiter bereit, an einer Rettung des INF-Vertrages zu arbeiten, sagte Lawrow. Er hoffe dabei auf die Unterstützung europäischer Staaten. Das Vorgehen der USA sei Zeichen des geringen gegenseitigen Vertrauens. "Es führt auch dazu, dass das außenpolitische Denken militarisiert wird", sagte er.