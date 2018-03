Ägyptens Präsident Sisi Mit harter Hand

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Mehr als 180 Waffendepots zerstört, 20 mutmaßliche Terroristen getötet, ein Selbstmordattentat verhindert: Im Kampf gegen militante Islamisten hat die ägyptische Armee eigenen Angaben zufolge in den vergangenen zwei Wochen viele Erfolge erzielt.

Der Generalstab veröffentlicht seit Jahresbeginn immer wieder Pressemitteilungen über die sogenannte Operation "Sinai 2018". Zehntausende Soldaten sind im Einsatz. Bislang sollen sie mehr als 70 militante Islamisten getötet und fast 2000 gefangen genommen haben.

Überprüfen lassen sich die Meldungen nicht. Der Sinai ist Sperrgebiet. Die detaillierten Listen zeigen aber, wie wichtig es der Regierung in Kairo ist, Tatkraft zu demonstrieren. Vor allem jetzt, schließlich wählen die Ägypter Ende des Monats einen neuen Präsidenten. Es gilt als ausgemacht, dass der seit 2013 amtierende Präsident Abdel Fattah el-Sisi gewinnt.

Gegenkandidat will keine Debatte

Die einzige Frage lautet, wie viele Wähler für den 63-Jährigen votieren werden. Das letzte Mal waren es 97 Prozent. Der Machthaber in Kairo meint, da ist noch Luft nach oben. Um sein Ziel zu erreichen, überlässt Sisi nichts dem Zufall.

Er gibt sich volksnah, trat bei der Einweihung eines unterirdischen Antiterrorzentrums am Suezkanal unlängst wieder im Tarnfleck auf, unterzog sich einem medizinischen Eignungstest - und geht rigoros gegen seine politischen Gegner vor. Kritikern der Sinai-Offensive drohen seit Donnerstag Anklagen wegen Hochverrats, in den zurückliegenden Wochen ließ er zudem zahlreiche Präsidentschaftskandidaten festnehmen.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري الكشف الطبي؛ استعدادًا للتقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية 2018. pic.twitter.com/R2IkCuaUHO — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 23. Januar 2018

Human Rights Watch verurteilte die Verhaftungen als "willkürlich". Gebracht hat es nichts. Oppositionelle versuchen es angesichts dieser Situation mit Humor. Auf Twitter gibt es die ägyptische Variante von Monopoly. "Du bewirbst Dich um die Präsidentschaft, gehe jetzt ins Gefängnis", steht auf einer Loskarte.

Übrig geblieben ist nur noch ein Gegenkandidat, Mustafa Moussa Mustafa, 65, Angehöriger einer bekannten Politikerfamilie. Der Architekt schaffte es binnen kürzester Zeit 47.000 Unterschriften zu sammeln, die seine Kandidatur möglich machen. Eine Debatte mit Sisi, womöglich im Fernsehen, lehnte er diese Woche ab.

"Gehe jetzt ins Gefängnis"

Dabei gebe es viel zu diskutieren im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt: Minderheitenrechte, Armut, Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel. Sisi aber, dem Deutschland 2017 militärische Ausrüstung in Höhe von 708 Millionen Euro lieferte, fehlt eine Langzeitvision - für Ägypten, den 60.000 Quadratkilometer großen Sinai und besonders das dortige Unruhgebiet zwischen Arish und dem Gazastreifen.

In dem 2013 begonnenen, von Israel mutmaßlich unterstützten, und nun intensivierten Kampf gegen Islamisten, darunter auch ein lokaler Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), starben bislang mindestens 1000 Soldaten. In der historischen Vergleichsperspektive eine geringe Zahl. Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser hatte zwischen 1962 und 1967 im Jemenkrieg rund 20.000 Soldaten verloren. Allein: Der Sinai ist ägyptisches Territorium, kein fremdes Land.

Keine Experimente

Neben den vielen Gefallenen muss Sisi seinen Landsleuten auch erklären, wie es angesichts der hohen Truppenzahl auf dem Sinai möglich sein konnte, dass nicht nur die koptischen Christen aus Angst einen Exodus angetreten und die Halbinsel verlassen haben, sondern es dem IS im November auch gelang, mehr als 300 Menschen in einer Moschee umzubringen. Es war der verheerendste Terroranschlag in der Geschichte Ägyptens.

Sisi kann das aber offenbar nicht. Stattdessen hat der Feldmarschal

l a.D. seine Generäle autorisiert, "rohe Gewalt" auf dem Sinai anzuwenden. Amnesty International zufolge setzt die Armee sogar Clusterbomben ein.

Spenden für "Lang lebe Ägypten"-Fonds

Den seit Jahrzehnten vernachlässigten Beduinenstämmen des Nordsinais erklärte er, sie sollten sich nicht über das brutale Vorgehen der Streitkräfte beschweren. "Ihr habt noch nicht einmal angefangen die harte Hand zu spüren", wird er zitiert.

Trotz dieser vermeintlich starken Rhetorik: Der Sisi-Staat ist de facto am Limit. Vor allem wirtschaftlich auf ausländische Unterstützung angewiesen. Um die Situation zu verbessern, hat Sisi deshalb den "Lang lebe Ägypten"-Fonds ins Leben gerufen. Und nun alle Ägypter zum Spenden aufgerufen. Ein Viertel von ihnen lebt unterhalb der Armutsgrenze.

Zusammengefasst: Eine gigantische Militäroffensive auf den Sinai, brutale Unterdrückung der Opposition und ein Viertel der Bevölkerung extrem arm: Ägyptens Präsident Sisi hat vor den Wahlen keine Antwort auf die vielen Krisen seines Landes. Statt auf Politik, die daran etwas ändert, setzt er auf Propaganda. Er denkt, die Welt unterstützt sein Regime weiter, weil Ägypten als bevölkerungsreichstes Land der arabischen Welt nicht scheitern darf. Er dürfte recht behalten.