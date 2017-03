Ägypten Ex-Präsident Mubarak aus Haft entlassen

Ägyptens Ex-Präsident Hosni Mubarak ist nach sechs Jahren aus der Haft entlassen worden. Der 88-Jährige habe das Militärkrankenhaus verlassen und sei am Freitagmorgen im Haus seiner Familie im Osten der ägyptischen Hauptstadt angekommen, sagte sein Anwalt. Dort habe Mubarak mit seiner Familie und einigen Freunden gefrühstückt.

Mubarak hatte Ägypten rund 30 Jahre lang regiert und war im Februar 2011 nach Massenprotesten zurückgetreten. Anfang März hatte das Oberste Gericht des Landes Mubarak vom Vorwurf freigesprochen, eine Mitschuld am Tod Hunderter Demonstranten im Frühjahr 2011 zu tragen. Das Urteil des Berufungsgerichts war endgültig.

Mit dem Urteil war ein jahrelanger juristischer Streit um die politische Verantwortung Mubaraks für die vielen Todesfälle in Ägypten zu Ende gegangen. In einem ersten Prozess wegen der Tötung von Demonstranten war Mubarak 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und ordnete ein neues Verfahren an.

In einem weiteren Verfahren war Mubarak rechtskräftig wegen Korruption zu drei Jahren Haft verurteilt worden, die er bereits verbüßt hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ex-Präsident und seine zwei Söhne Millionenbeträge veruntreut und damit Luxus-Residenzen gekauft hatten.

Mubarak will selbst vor Gericht ziehen

Der Berufungsprozess war wegen des schlechten Gesundheitszustands von Mubarak und aus Sicherheitsgründen mehrfach vertagt worden. Der Ex-Präsident soll schwer krank sein und lag zuletzt in einem Kairoer Militärkrankenhaus.

Vor Gericht hatte Mubarak sich nur selten zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Er bestritt jedoch die Anschuldigungen, für den Tod von Hunderten Demonstranten auf dem Kairoer Tahrir-Platz verantwortlich gewesen zu sein. Auch Korruptionsvorwürfe wies er zurück.

Nach seiner Freilassung will Mubarak nun selbst vor Gericht ziehen: Sein Verteidiger hatte bereits angekündigt, dass der 88-Jährige und seine zwei Söhne juristisch gegen das Einfrieren von Wertpapieren in Höhe von rund 61 Millionen ägyptischen Pfund, umgerechnet etwa 3,1 Millionen Euro, vorgehen wollen. Ein Kairoer Gericht teilte am Donnerstag mit, dass die Anhörung dazu Anfang April stattfinden soll.