Ägypten Gefangene werden offenbar systematisch misshandelt

Die Gefangenen dürfen keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben, keine Anwälte kontaktieren und bekommen keine Medizin: In einem detaillierten Bericht hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) die bedrückenden Zuständen in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Skorpion in Ägypten geschildert. Die Insassen - darunter viele politische Gefangene - würden regelmäßig misshandelt und in der Anstalt unter unmenschlichen Bedingungen gehalten, heißt es darin weiter.

"Das Skorpion-Gefängnis sitzt am Ende der repressiven staatlichen Kette, um sicherzustellen, dass politische Gegner ohne Stimme und Hoffnung zurückgelassen werden", sagte der stellvertretende HRW-Chef für den Nahen Osten und Nordafrika, Joe Stork. Die Organisation sprach für den Bericht nach eigenen Angaben mit den Angehörigen von 20 Insassen. Insgesamt 320 Zellen gibt es in dem Gefängnis südlich von Kairo.

Demnach schlügen Mitarbeiter die Gefangenen, die ohne Bett und Hygieneartikel leben müssten. In einigen Fällen komme die Behandlung wahrscheinlich Folter gleich und verstoße gegen die internationalen Standards zur Behandlung von Inhaftierten. Die Misshandlungen durch Gefängniswärter könnten zum Tod von Insassen beigetragen haben. Seit den Neunzigerjahren sollen mehr als 2000 Menschen in dem Gefängnis gestorben sein.

Neben Aktivisten sitzen auch viele Angehörige der islamistischen Muslimbrüder in dem Hochsicherheitsgefängnis. Die autoritäre Regierung von Präsident Abdel Fattah el-Sisi bezeichnet deren Mitglieder und Sympathisanten - ob militant oder moderat - als Terroristen und verfolgt sie.

