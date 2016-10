Ägyptens Ex-Präsident Morsi scheitert mit Berufung - 20 Jahre Haft

Der gestürzte ägyptische Präsident Mohamed Morsi ist mit der Berufung gegen eine Verurteilung zu 20 Jahren Haft gescheitert. Das Kassationsgericht in Kairo bekräftigte das im April 2015 ergangene Urteil, wonach Morsi für die Anwendung von Gewalt sowie Verhaftungen und Folterungen von Demonstranten während seiner Amtszeit mitverantwortlich ist.

Das Kassationsgericht erhielt auch die Urteile gegen acht Mitangeklagte aufrecht. Sieben von ihnen müssen 20 Jahre ins Gefängnis, einer für zehn Jahre. Morsi und die anderen Angeklagten wurden vor Gericht von ihren Anwälten vertreten, sie selbst waren nicht anwesend.

Morsi hat auch Berufung gegen ein Urteil in einem zweiten Verfahren eingelegt, in dem er zum Tode verurteilt wurde. Eine Entscheidung in diesem Fall steht noch aus.

Morsi war nach dem Sturz des langjährigen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak gewählt worden. Die Lage im Land blieb jedoch unruhig, 2013 entmachtete das Militär den neuen Präsidenten. Heute regiert der damalige Armeechef Abdel Fattah el-Sisi.