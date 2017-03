Ägypten Zehn Soldaten bei Anti-IS-Operation getötet

Auf der ägyptischen Halbinsel Sinai sind nach Angaben des Militärs zehn Soldaten von Islamisten getötet worden.

Offenbar kam es bei einem Feuergefecht zwischen Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und den Kräften der ägyptischen Armee zur Explosion zweier Bomben. Die Sprengsätze waren am Straßenrand versteckt, teilte das ägyptische Militär mit.

Die Soldaten hätten sich auf einer Anti-Terror-Mission befunden. Dabei hätten sie 15 Menschen erschossen und sieben verhaftet, so die Führung der Armee. Außerdem sei eine halbe Tonne Sprengstoff unschädlich gemacht und zwei Fahrzeuge sichergestellt worden, in denen sich Granaten und Hunderte Mobiltelefone befunden hätten.

Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 haben Dschihadisten in Ägypten mehrere Hundert Polizisten und Soldaten getötet. Die meisten Angriffe gab es auf der Sinai-Halbinsel, die an Israel und den palästinensischen Gazastreifen grenzt. Sie wurden meist vom ägyptischen Ableger des IS verübt.

Erst im Februar hatten IS-Kämpfer fünf Soldaten auf dem Sinai getötet. Im selben Monat flohen koptische Christen in Massen vor gewalttätigen Übergriffen durch radikalislamische Gruppen von der Halbinsel. Die Übergriffe hatten deutlich zugenommen, nachdem der IS zu Gewalt gegen Kopten aufgerufen hatte.