Ethnischer Konflikt in Äthiopien Mehr als 20 Tote bei Kämpfen zwischen Oromos und Somalis

Die äthiopische Regierung hat bestätigt, dass in der vergangenen Woche mehr als 20 Menschen bei Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Ethnien der Oromos und Somalis gestorben sind.

Sprecher Negeri Lenco teilte mit, dass insgesamt 103 Menschen festgenommen wurden. Ein lang existierender Grenzkonflikt hatte dafür gesorgt, dass das Militär seine Präsenz in der Oromia-Region in den vergangenen Tagen deutlich erhöht hat.

Offizielle waren sich noch im April sicher, den Konflikt lösen zu können. Doch seit September kommt es wieder vermehrt zu Kämpfen zwischen Oromos und Somalis. Mehrere Dutzend Menschen wurden getötet, insgesamt wurden Zehntrausende der Oromos vertrieben.

"Menschen kämpften gegen die Spezialeinheiten der Somali-Polizei mit allem was sie hatten", sagte Galagalo Daalacha, der der Oromo-Ethnie angehört. "Viele Menschen sind in die Wälder geflohen, nachdem Truppen in die Region gekommen sind", so Daalacha weiter.

Die Oromos leben überwiegend in Äthiopien und Kenia. In Äthiopien sind sie zahlenmäßig das größte Volk und machen über 30 Prozent der Bevölkerung aus. Ein Großteil von ihnen lebt in ihrem eigenen Bundesstaat Oromia. Der Somali-Ethnie gehören am Horn von Afrika rund acht Millionen Menschen an. In Äthiopien leben sie überwiegend im Staat Ogaden.