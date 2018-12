Trotz Anschlägen in Afghanistan 14 Männer nach Kabul abgeschoben

Den deutschen Sicherheitsbehörden zufolge handelte es sich zumeist um Straftäter, die aus der Haft abgeschoben wurden: In Kabul ist am Morgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine kurz vor 7 Uhr Ortszeit in der afghanischen Hauptstadt gelandet sei. Demnach seien 14 abgeschobene Afghanen an Bord gewesen. Geplant waren laut deutschen Behörden rund 40 Männer.

Der Flug vom Flughafen Frankfurt aus war die insgesamt 19. Sammelabschiebung seit der ersten im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 439 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.

Unter den nun abgeschobenen Männern war nach SPIEGEL-Informationen unter anderem ein wegen Vergewaltigung und Totschlag verurteilter Straftäter. Die Männer stammten demnach aus Hessen (zwei), Bayern (fünf), Sachsen (zwei), Rheinland-Pfalz (zwei) sowie aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Ein Jet britischer Charter-Jet der "Titan Air" im Auftrag von Frontex brachte sie in ihre Heimat zurück. Mitte November waren bereits Dutzende abgelehnte Asylbewerber aus der Haft abgeschoben worden.

Regierung kontrolliert nur noch Hälfte des Landes

Die Abschiebungen sind umstritten, weil der internationale Kampf gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz "Islamischer Staat" andauert. Die Regierung kontrolliert nach Militärangaben nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes, weitere 30 Prozent sind umkämpft. Ungeachtet dessen hatten sich die Unions-Innenminister zuletzt mehr Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. Auch CDU-Kanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt während einer Regierungsbefragung zu den Abschiebungen nach Afghanistan gesagt: "Aus unserer Sicht sind die Einschränkungen entfallen."

DPA Abschiebung in Frankfurt

In den vergangenen zwei Wochen waren derweil bei zwei großen Anschlägen in Kabul mindestens 70 Menschen getötet worden. Insgesamt wurde die Hauptstadt in diesem Jahr von 21 großen Anschlägen erschüttert. Allein bei einem Anschlag auf ein Sicherheitsunternehmen in der vergangenen Woche kamen mindestens 15 Menschen ums Leben. Insgesamt starben mehr als 500 Menschen, laut Uno-Agentur OCHA sind seit Jahresbeginn mehr als 301.000 Menschen innerhalb des Landes vor Kämpfen geflohen.