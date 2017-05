Kampf gegen Taliban Merkel lehnt mehr deutsche Truppen in Afghanistan ab

Die Nato will ihre Truppenstärke in Afghanistan erhöhen, denn die radikal-islamistischen Taliban gewinnen ihrer Ansicht nach zusehends an Stärke. Die afghanische Regierung kontrolliert nur noch 60 Prozent des Landes. Kanzlerin Angela Merkel will momentan aber keine weiteren deutschen Soldaten nach Afghanistan schicken. "Ich warte jetzt mal auf die Entscheidungen und glaube nicht, dass wir sozusagen an erster Stelle stehen, um unsere Kapazitäten dort zu erhöhen", sagte sie in Berlin bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

"Vielmehr müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Durchhaltefähigkeit oder die Stabilität im Norden weiter gegeben ist und da auch eine berechenbare Operation daraus wird", sagte Merkel. "Insofern sehe ich uns da nicht in der ersten Reihe und habe jetzt keine konkreten Pläne."

Bundeswehr stockte Truppen zuletzt auf

Merkels Worte sind ein klares Signal an die Nato, vor allem aber an die USA. So hat Deutschland, jedenfalls aus Sicht der Bundesregierung, bei seinem Engagement keinen Nachholbedarf.

In den vergangenen Jahren hatte die Bundeswehr ihr Kontingent im Norden des Lands eher leicht erhöht, seit einigen Jahren ist Deutschland mit rund 980 Soldaten nach den USA der zweitgrößte Truppensteller für die Trainingsmission "Resolute Support" unter den Nato-Partnern, die sich noch an der Operation beteiligen. Folglich sieht die Regierung bei der geplanten Erhöhung der Zahl an Soldaten erst mal andere Nationen in der Pflicht.

Laut "Washington Post" ist der mögliche Strategieschwenk in Afghanistan das Ergebnis einer Überprüfung der US-Militäraktivitäten, die Präsident Donald Trump angeordnet hat. US-Generäle werben seit Monaten um mehr Truppen am Hindukusch. Derzeit sind knapp 13.000 internationale Soldaten in Afghanistan, davon 8400 aus den USA. Unter den neuen Truppen sollen zahlreiche Spezialeinheiten sein. Zuletzt hatte Trump die Präsenz solcher Einheiten in Syrien stark ausgebaut.

Die USA erwägen selbst bis zu 5000 Soldaten zu entsenden, auch die britische Regierung wurde nach Medienberichten offenbar um eine Aufstockung gebeten.