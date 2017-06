Afghanistan Anschlag auf schiitische Moschee in Kabul

Wieder erschütterte eine Explosion die afghanische Hauptstadt Kabul. Nach Angaben des Innenministeriums haben Unbekannte einen Bombenanschlag auf eine schiitische Moschee im Westen der Stadt verübt. Mindestens ein Mensch soll dabei getötet worden sein. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprach ein Sprecher des Innenministeriums von einem "terroristischen Angriff auf die Al-Sahra-Moschee".

In den vergangenen Wochen waren in der afghanischen Hauptstadt mehrere schwere Anschläge verübt worden. Bei einem Selbstmordanschlag im Diplomatenviertel von Kabul waren Ende Mai mehr als 150 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Der Selbstmordattentäter hatte sich nach Regierungsangaben mit einem mit 1500 Kilogramm Sprengstoff beladenen Tanklaster in die Luft gesprengt.

Die afghanische Regierung machte das mit den Taliban verbündete Hakkani-Netzwerk für den Anschlag im Diplomatenviertel verantwortlich. Bei der Explosion wurde auch die deutsche Botschaft erheblich beschädigt.