Afghanistan Anschlag auf Parlamentarier - Sohn verletzt

In Kabul hat es erneut einen Anschlag auf einen Parlamentarier gegeben. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten übereinstimmend, dass der Wagen des Politikers Fakori Beheschti offenbar mit Sprengstoff angegriffen wurde. Beheschti blieb bei der Explosion demnach unverletzt. Drei andere Menschen wurden aber verletzt, darunter laut Deutscher Presse-Agentur der Sohn des Politikers. Das habe ein Mitarbeiter des Geheimdienstes NDS bestätigt.

Nach ersten Erkenntnissen der afghanischen Behörden könnte jemand eine magnetische Bombe an das Fahrzeug geheftet haben. Bilder zeigten einen halb in einem Graben liegenden, dunklen Geländewagen mit aufgesprengter Heckklappe, zersplitterten Scheiben und verbogenem Chassis.

Es ist der zweite Anschlag auf einen Parlamentarier in Kabul innerhalb einer Woche. Am vergangenen Donnerstag war in der afghanischen Hauptstadt eine Bombe explodiert, die einen Politiker aus der umkämpften Südprovinz Helmand treffen sollte. Acht Menschen wurden dabei getötet.

Die Tat wird Kämpfern der radikalislamischen Taliban zugeschrieben. Bei dem Anschlag vom Mittwoch gibt es zu dem oder den Tätern bisher keine Informationen.