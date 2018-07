Angriff in Dschalalabad Bewaffnete töten in Afghanistan mindestens zwei Menschen

Im Osten Afghanistans haben Unbekannte ein Gebäude des Bildungsministeriums angegriffen. Bei der bewaffneten Attacke in Dschalalabad sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf Verletzte seien in Kliniken gebracht worden, sagte ein Sprecher der Provinzregierung. Die Gefechte seien noch im Gange.

Der Sender Tolo TV berichtete unter Berufung auf örtliche Beamte, dass die Angreifer in dem Haus Geiseln genommen haben. Bisher waren zwei Explosionen zu hören. Die Polizei hat die Gegend im Stadtzentrum abgeriegelt.

Die Attacke begann nach Regierungsangaben um neun Uhr Ortszeit. Wie viele Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt bereits im Gebäude waren, blieb zunächst unklar. Auch zu der Zahl der Angreifer und welcher Extremistengruppe sie angehören, gab es zunächst keine Informationen. Regierungsangaben zufolge liefern sich die Angreifer einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften.

Der dritte Angriff in diesem Monat

Erst am Dienstag waren bei einem Selbstmordanschlag in Dschalalabad mindestens zehn Menschen getötet worden. Der Angreifer hatte sich in der Nähe eines Fahrzeugs afghanischer Sicherheitskräfte in die Luft gesprengt. Auch eine Tankstelle geriet in Brand.

In der Stadt wurden in den vergangenen Monaten mehrere Anschläge verübt. Erst Anfang des Monats waren während eines Besuchs von Präsident Aschraf Ghani 19 Menschen bei einem Anschlag getötet worden, den die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamierte.

Das Gebäude des Bildungsministeriums in Dschalalabad war vor genau einem Monat schon einmal von Aufständischen angegriffen worden. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Eingang in die Luft, Sicherheitskräfte lieferten sich heftige Gefechte mit den Angreifern. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, als Angestellte in Panik aus den Fenstern sprangen.

In der Provinz Nangarhar an der pakistanisch-afghanischen Grenze sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch der IS aktiv.