Friedensgespräche mit Taliban Bundesregierung warnt Trump vor Blitzabzug aus Afghanistan

Die Bundesregierung warnt die USA vor einem überhasteten Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan. In einem internen Strategiepapier werden zudem erhebliche Zweifel an den optimistischen für ein Friedensabkommen mit den Taliban geäußert. Das elfseitige Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, ist zwischen Kanzleramt, Auswärtigem Amt und Verteidigungsministerium abgestimmt. Ausgewählte Parlamentarier wurden in den letzten Tagen über die Inhalte unterrichtet.

In dem Dossier, das sich mit den Chancen für einen Friedensdeal befasst, kritisiert die Bundesregierung US-Präsident Donald Trump als zu blauäugig. Washington sei derzeit "bemüht, bald eine politische Lösung zu erwirken", um dann schnell einen US-Abzug vom Hindukusch einzuleiten. Allerding zeige die Erfahrung, dass sich ein solcher Prozess "über mehrere Jahre hinzieht, ohne dass es zu entscheidenden Durchbrüchen" komme.

Die Bundesregierung wirft Trump sogar vor, einen möglichen Deal durch seine - per Twitter verbreiteten - Abzugsversprechen zu gefährden. "Der dadurch entstehende Zeitdruck könnte die Verhandlungsposition der USA und der afghanischen Regierung schwächen, wenn es nicht gelingt, eine solche Reduzierung als Meilenstein eines verhandelten Fahrplans mit Gegenleistungen zu verknüpfen", warnt das Papier.

Lektionen aus dem Diplomatie-Lehrbuch

Präsident Trump hatte Anfang 2019 überraschend angekündigt, dass er die US-Truppen in Afghanistan reduzieren und die Mission letztlich ganz beenden möchte. Derzeit sind rund 13.000 US-Soldaten am Hindukusch stationiert. Ein Großteil beteiligt sich wie die Bundeswehr an der Nato-Mission "Resolute Support" zur Ausbildung der afghanischen Armee. Daneben unterhalten die USA noch eine nationale Anti-Terror-Mission.

Seit Trumps Vorstoß rätseln die Nato-Partner, was der Präsident plant. Vorab hatte er niemanden informiert. Am Mittwoch erwartet man sich nun von Interims-Verteidigungsminister Patrick Michael Shanahan beim Nato-Treffen erste Antworten. Diplomaten des Bündnisses bezweifeln aber, dass es schon konkrete Pläne für einen US-Truppenabzug gibt.

Die Kritik der Merkel-Regierung fußt auf Erfahrungen der langjährigen Mission, ab und an liest sich das Dossier auch wie ein Diplomatie-Lehrbuch. So bilde nur der militärische Druck "gegenwärtig einen entscheidenden Faktor, um die Taliban zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen". Erst die stärker werdende afghanische Armee eröffne "die Möglichkeit, in einem Friedensprozess Forderungen an die Taliban durchzusetzen".

Ziehen die USA ab, geht auch die Bundeswehr

In den letzten Jahren waren die Taliban tatsächlich nur dann zu vernünftigen Gesprächen bereit, wenn sie militärisch unter Druck waren. Redet man nun zu früh über den Abzug oder beginnt ihn gar ohne einen Deal, so die Linie der deutschen Seite, könnte man Trümpfe für die mehr als komplizierten Gespräche, die derzeit von US-Diplomat Zalmay Khalilzad in Qatar geführt werden, aus der Hand geben. Deswegen fordert Berlin, die lokale Armee auch weiter zu stärken.

Deutschland hatte nach Trumps Ankündigung keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die deutsche Mission bei einem US-Abzug vorbei wäre. Militärisch ist die Bundeswehr, die seit Jahren die afghanische Armee im Norden des Landes ausbildet, wie alle Nato-Partner auf Geheimdiensterkenntnisse der CIA und die US-Logistik angewiesen. Ohne die US-Truppen wäre laut Nato-Insidern maximal noch eine Mini-Mission in Kabul möglich.

REUTERS U.S. Präsident Donald Trump mit Soldaten in Fort Myer (im August 2017)

Bisher stellt sich die Bundesregierung auf alle Szenarien ein. Am Mittwoch will das Kabinett das bestehende Afghanistan-Mandat für maximal 1300 Soldaten noch einmal wie für 2018 beschließen und dann im Bundestag beraten lassen. Wie die Mission tatsächlich weitergeht, müsse man von den Entscheidungen der USA abhängig machen, heißt es unter den verantwortlichen Beamten und Militärs.

In den Details illustriert das Strategiepapier indes Zeile für Zeile, wie groß die Differenzen zwischen Berlin und Washington sind. So kritisiert die Bundesregierung schon den Ansatz für den Friedenspakt, der bisher von den Taliban lediglich verlangt, dass Afghanistan kein Terror-Nest mehr wird und vom Hindukusch keine Anschläge im Ausland mehr geplant werden können. Wie die Taliban dies garantieren sollen, bleibt bisher völlig offen.

Bundesregierung bietet neue Friedensgespräche in Deutschland an

Berlin fordert die USA hingegen auf, den Taliban weitere Zusagen abzuringen. So werde man einen Deal nur anerkennen, wenn es neben den Vereinbarungen über den Terrorismus auch "den Schutz der in der Verfassung garantierten universellen Menschenrechte aller afghanischen Bürgerinnen und Bürger sicherstellt". Diese Rechte, allen voran ein Justiz-System außerhalb der Scharia, erwähnen die USA derzeit gar nicht mehr.

Auch über die Rechte der Frau, die während der Taliban-Herrschaft in den Neunzigerjahren massiv unterdrückt wurden, will Berlin klare Vereinbarungen treffen. So mahnt die Bundesregierung in ihrem Papier an, "dass Frauen sowie alle ethnischen und konfessionellen Gruppen von Anfang an in einen Verhandlungsprozess eingebunden werden". Bisher ist keine der religiösen Minderheiten an den Gesprächen beteiligt.

Dass die Bundesregierung ein solches Papier verfasst und den Bundestag unterrichtet, ist mehr als Symbolik. Offensichtlich wollen sich Kanzleramt, Außenamt und Verteidigungsressort deutlich vom Abzugsversprechen Trumps distanzieren. Zugleich doziert man für den US-Präsidenten, dass ein Abkommen mit den Taliban und die Befriedung Afghanistans komplizierter sind, als einen Wolkenkratzer zu bauen.

Trotzdem macht die Bundesregierung auch das Angebot, sich wieder aktiv an den Verhandlungen zu beteiligen. So habe man sich bereit erklärt, weitere Friedensgespräche ähnlich der Petersberger Konferenz im Jahr 2001 in Deutschland "unter Einschluss der Taliban" abzuhalten. Der Ort könnte geeignet sei, da Deutschland sowohl bei der afghanischen Regierung als auch bei den Taliban den Ruf eines neutralen Vermittlers genießt.