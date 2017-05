Afghanistan Deutsche in Kabul getötet

Unbekannte Bewaffnete haben zwei Mitarbeiterinnen der schwedischen Hilfsorganisation "Operation Mercy" vor einem Gästehaus in Kabul angegriffen. Eine der beiden, eine Deutsche, wurde getötet. Die andere, eine Finnin, wurde entführt. Das teilte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Sonntag mit. Ein Wachmann des Gästehauses wurde erschossen.

Der Angriff ereignete sich am Samstagabend gegen 23 Uhr Ortszeit. "Wir können nicht sagen, ob der Zwischenfall einen kriminellen oder terroristischen Hintergrund hat, aber eine Untersuchung läuft", sagte der Sprecher des Innenministeriums. Die Täter seien entkommen.

Die beiden Opfer wohnten in dem Gästehaus von "Operation Mercy" in der Nähe des früheren Präsidentenpalastes Dar-ul-Aman. Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Schutzmaßnahmen zuletzt verstärkt. Die staatliche deutsche Entwicklungshilfeorganisation GIZ etwa hat ihr Büro im Zentrum Kabuls aufgegeben und ist in ein schwer gesichertes Lager am Stadtrand gezogen.

Das Auswärtige Amt warnt deutsche Staatsbürger eindringlich vor Reisen nach Afghanistan. Derzeit befinden sich nach offiziellen Angaben nur noch eine Handvoll Deutsche im Land.

Angriff der Taliban im Südosten

Auch im Südosten Afghanistans kam es am Sonntag zu Gewalttaten: Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban wurden nach Angaben des Gouverneurs der Provinz Sabul, Bismillah Afghanmal, mindestens 20 Polizisten getötet. Demnach griffen schwer bewaffnete islamistische Kämpfer zeitgleich mehrere Polizeiposten im Bezirk Schah Dschoi an.

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist derzeit wegen der Frühjahrsoffensive der Taliban stark angespannt. Am Samstag waren bei einem Extremisten-Angriff auf eine Bank im Südosten Afghanistans zwei Polizisten getötet worden. 31 Menschen wurden bei der Attacke in der Provinz Paktia verletzt, wie Behörden mitteilten. Die Angreifer seien getötet worden.