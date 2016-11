Nach Taliban-Anschlag Diplomaten ziehen ins Bundeswehrcamp

Als Guido Westerwelle im Juni 2013 Masar-i-Scharif besuchte, sollte es ein positives Symbol sein: Statt ausführlichen Truppenbesuchen bei Soldaten der Bundeswehr mit ihrem martialischen Gerät und den dunklen Sonnenbrillen hatte sich der damalige Außenminister ein sehr ziviles Programm zusammengestellt: Mit dem Gouverneur besuchte er ohne Schussweste und auf Socken die Blaue Moschee mitten in der Stadt, flanierte sogar kurz über den von weißen Tauben bevölkerten Vorplatz des Heiligtums in Nordafghanistan.

Höhepunkt der Reise aber war ein Termin am ehemaligen Hotel Masar gleich neben der Moschee. Aufwendig hatte das deutsche Außenministerium das Gebäude für zig Millionen Euro renoviert, Panzerglas und Riesenmauern inklusive. Westerwelle brachte im Flieger das letzte Inventar mit: Gemeinsam mit dem Gouverneur schraubte er die große gelbe Plakette an den Eingang. Rund um den Bundesadler prangte in großen Lettern: "Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland".

Für Westerwelle war es Anlass genug, eine "neue Phase" des deutschen Engagements in Afghanistan einzuläuten. Statt Militär und Kampf gegen die Taliban sollte es, so jedenfalls Westerwelles Rede damals, nun fast nur noch um zivile Hilfe, um Bildung und Wiederaufbau gehen. Auch wenn die Bundeswehr irgendwann vom Hindukusch abziehe, versprach der Außenminister fast feierlich bei sengender Hitze, werde sich Deutschland zivil noch viele Jahre in Afghanistan engagieren.

Rund drei Jahre später, im Herbst 2016, wird das sandfarbene Gebäude ein weiteres Mal zum Symbol, allerdings ein ziemlich negatives. Denn nach dem schweren Taliban-Anschlag vor zwei Wochen gibt das Auswärtige Amt (AA) das Gebäude nach SPIEGEL-Informationen komplett auf. Die wenigen deutschen Diplomaten werden stattdessen dauerhaft im massiv geschützten Camp Marmal der Bundeswehr am Stadtrand untergebracht.

Nicht nur eine symbolische Niederlage

Die Entscheidung fiel dem Krisenstab unter Leitung des ehemaligen Afghanistan-Botschafters Markus Potzel nicht leicht. Doch bei der Sprengstoffattacke in der Nacht des 10. November und den anschließenden schweren Gefechten mit einer Gruppe Taliban-Kämpfern auf dem Konsulatsgelände war die deutsche Vertretung so stark zerstört worden, dass Reparaturen sinnlos wären. Große Teile des Gebäudes sind einsturzgefährdet. Die Bundeswehr warnte zudem, das Grundstück an einer belebten Straße in der Innenstadt sei nicht effizient gegen Angriffe zu sichern.

Deshalb gab Berlin nun den Rückzugsbefehl. Generalkonsul Robert Klinke, der während des Anschlags nicht in Afghanistan war, ist mittlerweile zurück und hat sich mit wenigen Mitarbeitern bereits notdürftig im Camp Marmal eingerichtet. Statt mitten in der Stadt einfach am Konsulat vorbeizukommen, müssen seine afghanischen oder internationalen Besucher von nun an durch die vielen Schleusen des Bundeswehrcamps. Die Büros der Diplomaten gleichen eher Kasernenstuben als einer Botschaft, die Bewachung übernehmen schwer bewaffnete Bundeswehrsoldaten. Es war genau diese Nähe zum Militär, für viele Afghanen ziemlich abschreckend, die Westerwelle mit dem neuen Konsulat 2013 endlich hinter sich lassen wollte.

Die Ermittlungen nach dem Anschlag sind ähnlich beunruhigend: So wurde die Attacke offenbar erst durch massive Versäumnisse der afghanischen Sicherheitskräfte ermöglicht. Der einzige überlebende Angreifer sagte nach SPIEGEL-Informationen bei der Polizei aus, seine Gruppe habe den Laster mit Sprengstoff mit minimalen Bestechungsgeldern von 50 oder 100 Afghani, also einem oder zwei Euro, durch die vielen Checkpoints rund um die Stadt geschleust. Der Bundesnachrichtendienst (BND) hält es mittlerweile für glaubhaft, dass die Taliban tatsächlich hinter der Tat stecken und sie langfristig geplant hatten.

Für die Bundesregierung ist der Rückzug ins Militärcamp nicht nur eine symbolische politische Niederlage. Die Rechtsexperten warnen bereits, dass die Schließung des Konsulats bei Gerichtsverfahren eine Rolle spielen und Abschiebungen von Afghanen erschweren könnte. Denn Masar-i-Scharif galt als "sicheres Gebiet", bevor die Attentäter das deutsche Konsulat zerstörten.