Afghanistan Dutzende Tote bei mehreren Anschlägen auf Sicherheitskräfte

Bei Zwischenfällen in drei afghanischen Provinzen sind erneut mehr als 20 Sicherheitskräfte getötet worden. Auch Zivilisten kamen ums Leben. Die radikalislamischen Taliban greifen fast täglich Kontrollposten und Stützpunkte der afghanischen Sicherheitskräfte an. Nach Militärangaben beherrscht die Regierung inzwischen nur noch wenig mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes. Weitere rund 30 Prozent sind umkämpft.

Im Bezirk Tschahar Dara der nördlichen Provinz Kundus überfielen Taliban in der Nacht zum Dienstag einen Kontrollposten. Dabei töteten sie mindestens zehn Polizisten, sagte der Provinzrat Ghulam Rabbani Rabbani. Weitere elf Polizisten seien demnach verwundet worden.

In der südlichen Provinz Kandahar griffen Taliban-Kämpfer im Bezirk Argistan einen weiteren Kontrollposten der Armee an. Dabei seien mindestens acht Soldaten getötet worden. Das teilte das Pressebüro des Gouverneurs von Kandahar mit. Bei anschließenden stundenlangen Kämpfen seien auch elf Taliban-Kämpfer in der Nacht zu Dienstag getötet worden.

Angriffe auf vier Provinzen in der Nacht zum Montag

Bei einem Autobombenanschlag im Bezirk Paghman der Provinz Kabul auf einen Konvoi mit Regierungskräften am Montagmorgen (Ortszeit) wurden laut einem Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch, mindestens vier Sicherheitskräfte sowie neun Zivilisten getötet. Weitere drei Zivilisten und sechs Sicherheitskräfte wurden verwundet, darunter zwei Nato-Soldaten. Das bestätigte die Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" laut der Nachrichtenagentur dpa. Sie machte zur Nationalität der Soldaten allerdings keine Angaben. Die Nachrichtenagentur AFP spricht bei diesem Angriff von insgesamt mindestens zwölf Toten, davon laut Polizei acht Zivilisten. Auch Frauen und Kinder seien getötet worden.

Bereits in der Nacht zum Montag waren in vier Provinzen des Landes mindestens 32 Sicherheitskräfte getötet worden.

Seit Monaten überziehen die radikalislamischen Taliban und der "Islamische Staat" (IS) Afghanistan mit einer Welle der Gewalt. Seit der Übernahme der Sicherheitsverantwortung von der Nato im Jahr 2015 wurden nach Regierungsangaben fast 30.000 einheimische Soldaten und Polizisten getötet. Bemühungen, mit den Taliban über ein Ende des seit 17 Jahren anhaltenden Konflikts zu verhandeln, blieben bislang erfolglos.