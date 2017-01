Afghanistan Hubschrauber der Bundeswehr beschossen

Auf dem Flug von Kundus nach Masar-i-Sharif haben offenbar Talibankämpfer zwei Hubschrauber der Bundeswehr angegriffen. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, teilte die Bundeswehr mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch. Die beiden Hubschrauber des Typs CH-53 konnten den Flug in das deutsche Feldlager nach Masar-i-Sharif fortsetzen. Dort sind die meisten deutschen Soldaten stationiert. Aufgrund der Größe des Einschusslochs geht die Bundeswehr von Gewehrbeschuss aus.

"Ich kann mich nicht an Beschuss eines deutschen Hubschraubers erinnern", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos. Solche Attacken seien selten, aber nicht zu verhindern. Laut dem Sprecher sind die Taliban nicht mehr zu großflächigen Gefechten mit afghanischen Sicherheitskräften in der Lage. "Was sie aber durchaus können, ist zu jeder Zeit und an jedem Ort aufzutauchen und für Angst und Schrecken zu sorgen", sagte der Sprecher.

Die Nato hatte ihren Kampfeinsatz in Afghanistan Ende 2014 offiziell beendet und den afghanischen Sicherheitskräften die Verantwortung für die Sicherheit übergeben. Die verbleibenden Nato-Truppen konzentrieren sich seitdem auf Ausbildung, Beratung und Unterstützung von Anti-Terror-Einsätzen. 938 deutsche Soldaten sind derzeit in dem Land stationiert. Mehrere Rückschläge im Kampf gegen die Taliban ließen zuletzt aber Zweifel an der Schlagkraft der afghanischen Polizei und Armee aufkommen.

Die Sicherheitslage insgesamt verschlechterte sich nach Angaben des UN-Sicherheitsrats aber im vergangenen Jahr massiv. Im November hatten Aufständische das erst 2013 eröffnete deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif angegriffen.