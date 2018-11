Afghanistan-Konferenz in Genf Der Vierzigjährige Krieg

Die Wettervorhersage für Kabul ist gut: In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen tagsüber durchgehend Temperaturen über 10 Grad Celsius. Politisch bleibt es frostig, die Lage am Hindukusch wird immer schlechter.

Am Dienstag wurden drei US-Soldaten der Nato-Mission "Resolute Support" in der umkämpften Provinz Ghazni bei einem Bombenanschlag getötet. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu der Attacke in der Nähe der gleichnamigen Provinzhauptstadt.

Die Zahl der getöteten US-Soldaten steigt damit offiziellen Angaben zufolge in diesem Jahr auf zwölf. Insgesamt wurden seit Beginn der US-Invasion im Jahr 2001 mehr als 2200 amerikanische Männer und Frauen in Uniform getötet - von den Taliban, aber auch anderen radikalen Gruppen wie der Terrormiliz "Islamischer Staat".

Noch dramatischer sind die Zahlen bei den afghanischen Streitkräften, die 2015 die Verantwortung für die Sicherheit im Land von den Nato-Truppen übernommen haben. Staatschef Aschraf Ghani erklärte unlängst, seither seien 28.529 afghanische Soldaten und Polizisten getötet worden - rund 25 Menschen pro Tag.

Zum Vergleich: Die Sowjetunion verlor während ihrer militärischen Präsenz in Afghanistan zwischen 1979 und 1989 knapp 15.000 Soldaten. Die Intervention der Roten Armee erfolgte 1978 nach einem Staatsstreich, der einen Aufstand zur Folge hatte.

Auszählung der Parlamentswahlergebnisse dauert an

Seither - seit 40 Jahren - kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. Auch 2019 dürfte das nicht anders werden. Die Taliban kontrollieren mittlerweile rund die Hälfte der 34 afghanischen Provinzen - so viele wie nie seit ihrem Sturz.

Ein weiteres Ziel der Gruppe, die von 1996 bis 2001 brutal herrschte, dürfte die Torpedierung der anstehenden Präsidentschaftswahlen am 20. April sein. Bereits die Parlamentswahlen vor wenigen Wochen waren ein Desaster:

Die Taliban verübten im Vorfeld zahlreiche Anschläge und töteten unter anderem Abdul Rasik Atschiksai, Polizeichef der Unruheprovinz Kandahar und einer ihrer größten Gegner.

Die Wahl verlief chaotisch. Nur ein Drittel der zwölf Millionen Wahlberechtigten konnte überhaupt ihre Stimme abgeben.

In der Provinz Ghazni fand das Votum aufgrund von Streitigkeiten zwischen ethnischen Gruppen gar nicht erst statt.

Bis heute hat die unabhängige Wahlkommission nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters in nur zehn Provinzen ein vorläufiges Ergebnis verkünden können.

Zudem herrscht eine Dürre in Teilen des Landes, rund 3,5 Millionen Afghanen sind nach Uno-Angaben von der schlimmsten Hungerkatastrophe seit Jahrzehnten bedroht. Über 200.000 Menschen sollen in diesem Jahr bereits aus Hunger geflohen sein, weitere 300.000 Männer, Frauen und Kinder aufgrund der Gefechte in ihren Heimatprovinzen. Trotzdem fordern die Landesinnenminister von CDU und CSU nach SPIEGEL-Informationen mehr Abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan.

USA sprechen direkt mit den Taliban - in Katar

Die Hoffnung liegt in den kommenden Monaten auf Zalmay Khalilzad, seit September Sonderbeauftragter für Afghanistan von US-Präsident Donald Trump. Er verhandelte unlängst in Katar direkt mit Taliban-Vertretern über den Beginn möglicher Friedensverhandlungen. Ergebnis: offen.

Deutschlands Außenminister Heiko Maas betonte am Mittwoch auf der internationalen Afghanistan-Konferenz der Uno in Genf die Bedeutung von direkten Verhandlungen zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban. Das Ziel müsse eine "Vereinbarung zwischen allen politischen Akteuren" sein, "besonders zwischen der Regierung und den Taliban".

Dies sei der "einzige realistische Weg, um die Gewalt zu beenden, dem Terrorismus von al-Qaida und dem 'Islamischen Staat' zu begegnen und die Menschenrechte der afghanischen Bürger, vor allem der Frauen und Kinder, zu schützen", so Maas.

Afghanischer Präsident hat Verhandlungsteam ernannt

Afghanistans Präsident Ghani erklärte ebenfalls in Genf, er habe ein zwölfköpfiges Verhandlungsteam zusammengestellt, um die Friedensgespräche aufzunehmen. Ziel sei es, die Taliban in eine "demokratische und offene Gesellschaft zu integrieren".

Afghan National Defense and Security Forces and civil service must function according to law. See full Achieving Peace summary here: https://t.co/mFnvb1u1Cg — Ashraf Ghani (@ashrafghani) 28. November 2018

Allein: Die Taliban lehnen bislang direkte Kontakte mit der gewählten Regierung ab. Die religiösen Extremisten halten die demokratische Führung in Kabul für illegitim und vom Westen installiert. Ob sich ihre Einstellung ändert, scheint fraglich - zumal unter den zwölf Personen, die Ghani mit den anvisierten Verhandlungen betraut hat, zur Zeit auch noch Frauen sind. Für die Taliban ein No-Go. Sie verübten am Mittwochabend einen weiteren Anschlag in der Hauptstadt.