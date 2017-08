Terror in Afghanistan Mehr als 20 Tote bei Anschlag auf Moschee

Schiitische Gläubige waren das Ziel: Bei einem Anschlag auf eine Moschee in Westafghanistan sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Rund 30 weitere wurden verletzt, wie ein Krankenhaus in der Stadt Herat mitteilte.

Über den Tathergang gibt es bislang nur widersprüchliche Angaben. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge sagte ein Polizeisprecher, "zwei Terroristen" hätten den Angriff durchgeführt. Der eine habe einen Sprengstoffgürtel getragen, der andere sei mit einem Gewehr bewaffnet gewesen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hingegen unter Berufung auf einen Sprecher der örtlichen Sicherheitskräfte, ein Selbstmordattentäter habe Sprengstoff gezündet und ein weiterer Angreifer habe Granaten auf Gläubige geworfen.

Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes Ende 2014 rasant. Allein in Kabul gab es seit Januar elf große Anschläge, in denen weit mehr als 1000 Menschen getötet und verletzt wurden.

Wer hinter der jüngsten Tat steckt, blieb zunächst unklar. In den vergangenen Monaten haben Kämpfer der sunnitischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vor allem in der Hauptstadt Kabul wiederholt schiitische Moscheen und Versammlungen der schiitischen Minderheit der Hasara angegriffen.