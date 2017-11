Afghanistan Mehrere Tote bei Anschlag in Kabul

Der Anschlag traf die Sicherheitskräfte: Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Polizisten getötet worden. Zudem wurden Zivilisten verletzt.

Einem Sprecher des afghanischen Innenministeriums zufolge hatte ein Attentäter am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) versucht, in eine Versammlung von Unterstützern eines Provinzgouverneurs zu gelangen. Nachdem ihm der Zutritt verwehrt worden sei, habe er vor dem Eingang des Gebäudes eine Bombe gezündet.

Auf Bildern in sozialen Medien waren am Boden liegende Menschen zu sehen. "Ich habe viele Leichen gesehen, darunter Polizisten und Zivilisten, die in ihrem Blut gelegen haben", sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP. Die Explosion habe für "Chaos und Panik" gesorgt. Bislang hat niemand die Verantwortung für den Vorfall reklamiert.