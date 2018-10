Afghanistan Mindestens 18 Tote bei Hubschrauberabsturz

Bei schlechtem Wetter ist offenbar ein Hubschrauber in der afghanischen Provinz Fara gegen einen Berg geflogen und abgestürzt. Bei dem Unglück starben mindestens 18 Menschen, andere Nachrichtenagenturen sprechen von 25 Toten.

Darunter seien laut AP ein General und der Chef des Provinzrats. Es war der zweite Hubschrauberabsturz in den vergangenen zwei Monaten.

Nach Informationen der afghanischen Behörden sind am Mittwochmorgen zwei Hubschrauber von der Hauptstadt Fara der gleichnamigen Provinz in Richtung der Stadt Herat unterwegs gewesen, bevor einer aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse die Kontrolle über den Hubschrauber verlor.

In Kabul sterben mindestens sechs Menschen bei Terrorangriff

In Kabul wurden am Morgen bei einem Selbstmordattentat mindestens sechs Menschen getötet. Der Angriff erfolgte in der Nähe eines großen Gefängnisses. Ein Sprecher des Innenministeriums gab an, der Attentäter habe einen Bus mit Gefängnismitarbeitern attackiert.