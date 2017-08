Afghanistan Nato bestätigt Tod von US-Soldaten nach Taliban-Angriff

Zwei US-Soldaten sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Nato-Konvoi in Südafghanistan getötet worden, vier weitere wurden verletzt. Das bestätigte die Nato-Mission Resolute Support (RS). Der Angriff der radikalislamischen Taliban hatte sich am Mittwoch ereignet. Die vier Verletzten würden in einer Nato-Klinik behandelt.

Ein Selbstmordattentäter hatte ein Fahrzeug voller Sprengstoff in den Konvoi ausländischer Soldaten gesteuert. Der Militärzug war in der Provinz Kandahar unterwegs - einer Hochburg der Taliban.

Die Soldaten hätten ihr Leben gegeben für eine Mission, die von großer Bedeutung für die USA und ihre Partner sei, sagt der Oberkommandierende der Nato und der US-Streitkräfte, General John Nicholson. In der Nacht zum Donnerstag hatten US-Medien berichtet, Präsident Donald Trump erwäge, Nicholson zu feuern, "weil Amerika in Afghanistan nicht gewinnt".

Eine bis Mitte Juli angekündigte neue Afghanistan-Strategie der USA verzögert sich weiter. Die schon sicher geglaubte Truppenerhöhung von mehreren Tausend Mann, für die die USA unter Nato-Partnern schon erfolgreich geworben hatten, wird offenbar wieder in Zweifel gezogen. Selbst radikalere Lösungen wie der volle Abzug aller Truppen oder die Ersetzung von US-Soldaten durch private Sicherheitsdienstleister stehen Beobachtern zufolge nun im Raum.