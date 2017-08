Afghanistan Nato-Soldat stirbt bei Selbstmordanschlag

Das Selbstmordattentat der radikalislamischen Taliban ereignete sich nahe der größten US-Basis: Bei einem Angriff auf einen Nato-Konvoi nahe der afghanischen Hauptstadt Kabul sind ein Soldat und drei Zivilisten getötet worden. Das bestätigte der Polizeisprecher der Kabul-Provinz, Basir Mudschahid. Die Taliban bekannten sich per Twitter zu dem Anschlag.

Wie der Polizeisprecher sagte, sei der Täter zu Fuß gewesen und habe nach einem Augenzeugenbericht Frauenkleidung getragen. Vier Zivilisten seien verletzt worden. Auch die Nato meldete Verletzte - fünf Soldaten und einen Dolmetscher. Ihr Zustand sei stabil, sie würden auf dem US-Stützpunkt in Bagram behandelt.

Den Tod eines ihrer Soldaten hatte die Nato-Mission Resolute Support (RS) in der Nacht zum Freitag auf Twitter bestätigt. Zu der Nationalität des Toten wurde nichts veröffentlicht. Erst am Mittwoch waren bei einem Selbstmordanschlag der Taliban auf einen Nato-Konvoi in Südafghanistan zwei US-Soldaten getötet und vier weitere verletzt worden.

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich zuletzt verschlechtert. Die afghanische Regierung kontrolliert nach Militärangaben nur noch 60 Prozent des Landes. Die afghanische Armee ist überfordert. Eine bis Mitte Juli angekündigte neue Afghanistan-Strategie der USA verzögert sich aber weiter.