Afghanistan Nato verfehlt Ziele für Truppenaufstockung

Die Nato-Staaten haben beim Treffen der Verteidigungsminister ihre Ziele für eine Truppenaufstockung in Afghanistan verfehlt - wegen fehlender Zusagen der Europäer. Laut Diplomaten fehlen von den vorgesehenen 3800 Soldaten immer noch rund 300. Zudem müssen die USA, anderes als geplant, den Löwenanteil der Zusatztruppen stellen.

Hinter den Kulissen wird damit der alte Streit um das sogenannte "burden sharing" innerhalb der Nato neu entfacht. Die Stimmung zwischen den USA und Europa ist angespannt. Von einer fairen Lastenteilung könne keine Rede sein, vielmehr müssten die Amerikaner erneut die Hauptverantwortung tragen, beklagen US-Vertreter.

Hintergrund für den Ärger sind die Pläne zur Aufstockung der Trainingsmission für die afghanische Armee. Nachdem US-Präsident Donald Trump vor einigen Wochen eine deutliche Erhöhung der US-Truppen für die Unterstützung der Afghanen angekündigt hatte, drängten die US-Militärs bei der Nato darauf, dass die Europäer nachziehen. Die US-Forderung: Vom zusätzlichen Kontingent sollten die Partner die Hälfte stellen.

Die Verhandlungen aber liefen ins Leere. Zwar einigte man sich auf einer Truppensteller-Konferenz Ende Oktober auf eine Erhöhung um rund 3800 Soldaten für die Trainingsmission "Resolute Support". Statt der angepeilten Hälfte aber sollten die USA mit 2800 Soldaten den Großteil tragen. Die anderen Partner aber sagten am Ende nicht einmal die verbleibenden 1000 Soldaten zu, sondern nur 700.

Insgesamt soll die Ausbildungsmission in Afghanistan auf rund 16.000 Mann anwachsen. Mit einem verstärkten Engagement bei der Ausbildung von Spezialkräften und einer Art Turbo-Programm für die lokale Luftwaffe sollen die Afghanen doch noch in die Lage versetzt werden, die Sicherheit im eigenen Land aufrechtzuerhalten.

"Ich rede nicht über Zahlen, das dient nur dem Feind"

Für die USA ist der Vorfall politisch schwer zu akzeptieren. US-Präsident Trump hatte die Nato-Partner im Frühsommer auf offener Bühne attackiert, eine faire Lastenteilung eingefordert - explizit auch bei den Missionen der Allianz.

Dass nun, ausgerechnet bei der von ihm selbst angestoßenen Truppenaufstockung für Afghanistan, die Zusagen der Europäer so gering ausfallen, muss den Präsidenten ärgern. Trotzdem hielt sich Verteidigungsminister James Mattis in Brüssel noch zurück. "Ich rede hier nicht über Zahlen, denn das dient nur dem Feind", sagte er.

Die Bemühungen der Nato, den Streit hinter den Kulissen herunterzuspielen, nahmen in Brüssel fast absurde Züge an. So behauptete Generalsekretär Jens Stoltenberg noch am Dienstag, man werde eine Truppenaufstockung von 3000 Mann beschließen, diese würde jeweils zur Hälfte von den USA und den anderen Partnern getragen.

DPA Bundeswehrsoldaten in Kunduz (im Oktober 2013)

Druck auf Deutschland

Am Donnerstag dann wollte Stoltenberg von seinen Worten nichts mehr wissen. "Wir sind mitten im Prozess, die Zahl der Soldaten zu erhöhen, deswegen kann ich das nicht kommentieren", so Stoltenberg bei der Abschlusspressekonferenz. "Ich hoffe, dass es am Ende ein Fifty-fifty-Verhältnis sein wird", fügte er hinzu.

Vor allem der Druck auf Deutschland dürfte nun wachsen. Vom zweitgrößten Truppensteller in Afghanistan erwarten die USA ein stärkeres Engagement, also zusätzliche Soldaten. Auch die deutschen Militärs halten dies für sinnvoll, sie fordern rund 500 Mann mehr für die deutsche Mission am Hindukusch, die bisher 980 Soldaten umfasst.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) aber sind wegen der laufenden Sondierungsgespräche die Hände gebunden. Folglich vertröstete sie die Alliierten bei dem Treffen in Brüssel erst einmal. Sie sehe Deutschland "jetzt nicht in der ersten Reihe", sagte von der Leyen am Donnerstag in Brüssel und verwies auf zurückliegende Truppenaufstockungen: "Im letzten Jahr, als andere ihre Truppenzahlen reduziert haben, da hat Deutschland aufgestockt um 20 Prozent."

Das Problem aber bleibt auf dem Tisch. Wenn von der Leyen im Frühling gemeinsam mit den Grünen und der FDP regiert, müssen die Grünen eine deutliche Aufstockung des deutschen Kontingents ablehnen. Entsprechende Ankündigungen gab es bereits, hinter diese können die Grünen kaum mehr zurück.