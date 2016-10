Wichtige Provinzhauptstadt Taliban attackieren Kunduz in Nachtoffensive

Die Region Kunduz gilt als Kornkammer Afghanistans - und als strategisch hoch bedeutsam. Nun haben die radikalislamischen Taliban nach offiziellen Angaben in der Nacht zum Montag einen schweren Angriff auf die Hauptstadt der nordafghanischen Provinz begonnen.

Noch immer liefern sich demnach Sicherheitskräfte heftige Kämpfe am Stadtrand. Das bestätigte am Montagmorgen ein Provinzratsmitglied, Amruddin Wali. Es gebe Schusswechsel in den Bereichen von Sakhil and Kahwakhana, die nur wenige Hundert Meter von der Stadtgrenze entfernt liegen. Auf beiden Seiten soll es Opfer gegeben haben, konkrete Zahlen liegen aber noch nicht vor.

Ein Polizeisprecher, Mahfosullah Akbari, sagte, der Angriff habe von vier Seiten aus gegen zwei Uhr morgens begonnen. Er wies Medienberichte zurück, laut denen Talibankämpfer in die Stadtmitte vorgedrungen seien. Diese hätten sich vielmehr nahe der Stadt in Privathäusern verschanzt. Akbari erklärte weiter, Spezialkräfte seien nun im Einsatz, es gebe Luftunterstützung.

Dunkle Erinnerungen an 2015

Ein von einer talibannahen Quelle auf Twitter gepostetes Video zeigt angeblich Kunduz im Morgengrauen von einer erhöhten Position inmitten vieler Häuser aus. Es soll offenbar den Eindruck eines erfolgreichen Vorstoßes vermitteln. Talibansprecher Sabiullah Mudschahid ließ per Twitter verlauten, Kämpfer hätten bisher "vier Sicherheitsposten überrannt". Derartige Angaben der Gruppe haben sich in der Vergangenheit jedoch häufig als übertrieben erwiesen.

Ende September 2015 hatten die Islamisten die Provinzhauptstadt schon einmal erobert. Sie war damals für fast zwei Wochen in ihrer Gewalt - ein Schock für Kabul und die internationale Gemeinschaft.

Kunduz ist zusammen mit der Nordprovinz Baghlan sowie den Südprovinzen Helmand und Urusgan Hauptziel der Talibanoffensiven in 2016. In Kunduz war bis Ende 2013 auch die Bundeswehr stationiert. Seit März berät eine kleine Gruppe deutscher Soldaten erneut die afghanische Armee, um einen möglichen Fall der Provinz zu verhindern.