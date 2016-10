Afghanistan Taliban blockieren wichtige Verbindung von Kabul nach Kandahar

In Afghanistan haben Taliban-Kämpfer die Verbindung zwischen Kabul und der im Süden gelegenen Stadt Kandahar abgeschnitten. Die Blockade folgte einem Angriff auf die Stadt Maidan Shahr in der westlich der Hauptstadt gelegenen Provinz Wardak, wie die Behörden mitteilten. Insbesondere Regierungsgebäude würden attackiert, hieß es in einer Mitteilung der Taliban. Von Regierungstruppen angeforderte Verstärkung sei in einen Hinterhalt gelockt worden.

Kandahar ist nach der Hauptstadt Kabul die zweitgrößte Stadt des Landes. Die nun besetzte Straße zwischen den beiden Großstädten gilt als wichtiger Verbindungsweg und ist knapp 500 Kilometer lang.

Die Taliban haben ihren Kampf gegen die vom Westen unterstützte Regierung in den vergangenen Monaten verstärkt und eine Reihe von Provinzhauptstädten überfallen. Vor wenigen Wochen waren Taliban-Kämpfer auch erneut in die Stadt Kundus eingedrungen, wo die Bundeswehr bis vor gut zwei Jahren einen großen Stützpunkt betrieb. Seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes 2014 hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan massiv verschlechtert.