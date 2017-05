Afghanistan Taliban erobern wichtigen Distrikt in Provinz Kunduz

Vor wenigen Tagen haben die Taliban in Afghanistan ihre Frühjahrsoffensive begonnen. Jetzt ist den radikalislamistischen Kämpfern die Eroberung eines wichtigen Distrikts im Norden des Landes gelungen.

Nach Angaben des norwegischen Flüchtlingsrats, der in der Provinz Kunduz Büros unterhält, ist der Bezirk Kala-e Sal am Samstag in die Hände der Extremisten gefallen. Hunderte Familien seien von dort in die Provinzhauptstadt geflohen. "Wir haben alles zurückgelassen", sagte der 29-jährige Rahman Gerdi, der mit Frau und zwei Töchtern aus dem Gebiet floh. "Ich habe Angst, dass nun alles geplündert wird."

Ein Regierungssprecher sagte, afghanische Soldaten hätten sich aus Rücksicht auf die Zivilisten aus dem Distrikt zurückgezogen. Dagegen erklärte ein Vertreter der Taliban, sie hätten die Regierungstruppen vertrieben. In dem Distrikt Chanabad in Kunduz hielten laut der Organisation die heftigen Kämpfe zwischen den Taliban und afghanischen Sicherheitskräften am Sonntag an.

Die Taliban hatten am 28. April ihre jährliche Frühjahrsoffensive begonnen. Hauptziel seien die US-geführten Nato-Streitkräfte in Afghanistan, deren militärische Infrastruktur sowie die "Vernichtung ihrer einheimischen Söldner", erklärten sie.

Im September 2015 hatten die Taliban in Kunduz für etwa zwei Wochen die Kontrolle übernommen. Ein zweites Mal drangen die Taliban im vergangenen Oktober nach Kunduz vor, bevor afghanische Soldaten sie mit Unterstützung von Nato-Truppen zurückschlugen.

Die Bundeswehr beteiligt sich in Afghanistan am Nato-geführten Einsatz Resolute Support, bei dem es vor allem um Ausbildung, Beratung und Unterstützung einheimischer Sicherheitskräfte geht. Bis 2013 hatte die Bundeswehr ein Feldlager in Kunduz unterhalten.

Die Taliban hatten bis zur US-geführten Intervention 2001 große Teile Afghanistans kontrolliert.