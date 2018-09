Afghanistan Tote und Verletzte bei Doppelanschlag in Kabul

Bei einem Anschlag in einem Schiitenviertel von Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden. 70 weitere Personen wurden verletzt. Das sagte Najib Danish, ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Zunächst gab es einen Selbstmordanschlag in einem Wrestling-Klub. Anschließend explodierte noch eine Autobombe, als Einsatzkräfte und Journalisten bereits vor Ort waren.

Mehrere Sportler seien schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministerium, Wahidullah Madschroh. Laut Danish waren auch zwei afghanische Reporter unter den Verletzten. Der Sprecher ging davon aus, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen werde. Bisher hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt.

Erst vor knapp drei Wochen hatte sich im gleichen Schiitenviertel ein Selbstmordattentäter in einem Bildungszentrum in die Luft gesprengt. Dabei kamen 65 Jugendliche ums Leben, weitere 75 wurden verletzt. Den Anschlag reklamierte die Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich. Seit Januar sind bei mindestens 16 Anschlägen in Kabul mehr als 400 Menschen getötet worden.