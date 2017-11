Luftangriff in Afghanistan US-Militär weist Vorwürfe über getötete Zivilisten zurück

Keine zivilen Opfer, dafür viele getötete Kämpfer: Die US-Streitkräfte in Afghanistan haben Berichte über den Tod von Unbeteiligten nach einem Luftangriff auf radikalislamische Taliban in Nordafghanistan zurückgewiesen. Die USA hätten die Vorwürfe nach dem Einsatz am Freitag "unabhängig untersucht" und keine "Beweise für zivile Opfer gefunden", hieß es nun in einer offiziellen Stellungnahme. Es seien aber viele feindliche Kämpfer getötet worden.

Quellen aus der Provinzregierung und dem Provinzrat hatten nach den Angriffen auf drei Dörfer im Bezirk Tschardara der umkämpften Provinz Kundus 14 bis 22 getötete Zivilisten gemeldet. Demnach hatten Taliban die Dorfbewohner gezwungen, Leichen von toten Extremisten zu bergen, als die Luftangriffe begannen.

Der Bezirk Tschardara gilt als Hochburg der Taliban. 2008 wurden dort zwei deutsche Soldaten getötet.

Die USA haben seit der Verkündung ihrer neuen, sehr viel aggressiveren Afghanistanstrategie ihre Luftangriffe auf Taliban und die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) stark verschärft.

Im September hatten sie so viele Bomben und andere Munition über Afghanistan abgeworfen wie zuletzt 2012, als noch knapp 80.000 US-Soldaten im Land waren.