Nach Attacke auf israelischen Soldaten Israel klagt 16-jährige Palästinenserin an

Israel hat Anklage gegen eine 16-jährige Palästinenserin erhoben, die einen Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen und damit großes Aufsehen erregt hatte. Vor einem israelischen Militärgericht im Westjordanland sei Ahed Tamimi wegen Körperverletzung angeklagt worden, berichteten israelische Medien.

Nach Angaben der israelischen Armee wird sie auch wegen Gewalt gegen Sicherheitskräfte, Steinewerfens, Bedrohung und Aufwiegelung beschuldigt. Tamimi sei insgesamt in zwölf Punkten angeklagt worden, sagte ihr Anwalt. Das Militärgericht habe am Montagabend den Polizeigewahrsam für die Jugendliche um eine Woche verlängert.

Tamimi wurde Mitte Dezember festgenommen. Sie hatte vor ihrem Elternhaus im Dorf Nabi Salih im besetzten Westjordanland zwei israelische Soldaten attackiert. Laut Staatsanwaltschaft befanden sich die Soldaten dort um zu verhindern, dass Palästinenser israelische Autofahrer mit Steinen bewarfen (mehr zum Protest der Einwohner von Nabi Salih gegen die israelische Besatzung lesen Sie hier).

Lob und Kritik für Tamimi

Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie Tamimi, ihre Mutter und eine Verwandte die Konfrontation mit den beiden israelischen Soldaten suchen - der Clip verbreitete sich rasch in sozialen Medien. Tamimi tritt und schlägt dabei auf einen der Männer ein, ein Fausthieb trifft ihn im Gesicht. Die beiden bewaffneten Soldaten reagieren passiv. Sie ziehen sich schließlich zurück, als Tamimis Mutter Nariman auf sie einredet.

Tamimis vier Jahre ältere Cousine Nur wurde wegen des Vorfalls bereits wegen schwerer Körperverletzung und Behinderung von Soldaten im Dienst angeklagt. Auch ihre Mutter wurden wegen ihre Beteiligung an dem Vorfall sowie wegen Anstachelung zu "terroristischen Angriffen" angeklagt.

Der Vorfall löste eine Kontroverse aus. In Israel wurden die Soldaten für ihre zurückhaltende Reaktion gelobt und Tamimi als Provokateurin kritisiert. In arabischen Medien wurde die Palästinenserin mit langen blonden Locken und blauen Augen dagegen als Heldin und Symbolfigur des Widerstands gefeiert. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas rief nach dem Vorfall Tamimis Vater an und lobte den Widerstand der Familie gegen die israelische Besatzung, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

AFP Tamimi im November 2012 bei Protesten gegen israelische Soldaten

Tamimi war bereits in den vergangenen Jahren handgreiflich gegenüber Israelis geworden. 2012 sorgte sie für Aufsehen, als sie auf israelische Soldaten losging, die einen ihrer Brüder während einer Demonstration festnahmen. Die türkische Regierung zeichnete das Mädchen daraufhin mit einer Tapferkeitsmedaille aus. 2015 biss sie einem israelischen Soldaten in die Hand, der einen anderen Bruder im Würgegriff hielt.