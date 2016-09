Anschlag in Manhattan Mutmaßlicher Attentäter von New York angeklagt

Laut Staatsanwaltschaft hat die Explosion eines Sprengsatzes in Manhattan "beträchtliche Verletzungen und Sachschäden in Höhe mehrerer Millionen Dollar" angerichtet. Jetzt ist der mutmaßliche New Yorker Attentäter Ahmad Khan Rahami wegen des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und eines Anschlags auf öffentliche Orte angeklagt worden. Die Klageschrift reichte ein US-Bundesanwalt am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht in New York ein.

Die Anklage wirft Rahami vor, weitere Sprengsätze in Manhattan sowie im Nachbarstaat New Jersey deponiert und bei seiner Festnahme auf Polizisten geschossen zu haben.

Bei dem Attentat waren am Samstag im New Yorker Stadtteil Chelsea 31 Menschen verletzt worden. Ein zweiter Sprengsatz in einem Schnellkochtopf detonierte nicht. Am selben Tag war in Seaside Park im US-Bundesstaat New Jersey eine Rohrbombe hochgegangen. In der Nacht zum Montag war ebenfalls in New Jersey in dem Ort Elizabeth eine von fünf weiteren Bomben beim Entschärfen explodiert.

In einem Heft, das Rahami während der Festnahme bei sich trug, entdeckten Ermittler gegen die US-Regierung gerichtete Notizen. Die USA "schlachten" Dschihadisten im Irak sowie in Afghanistan, Syrien und in den Palästinensergebieten ab, heißt es darin.

Ausdrücklich gelobt werden in den Notizen der getötete Qaida-Anführer Osama bin Laden, der islamistische Extremist Anwar al-Awlaki sowie der Armeepsychologe Nidal Malik Hasan, der auf der texanischen Militärbasis Fort Hood 13 Menschen getötet und 42 verletzt hatte.

"So Gott will, wird das Geräusch der Bomben auf den Straßen gehört werden", heißt es am Ende des handschriftlichen Dokuments. "Schüsse für eure Polizei. Tod eurer Unterdrückung." Auch die Suche des FBI und die Angst, gefasst zu werden, ohne sich als Märtyrer erwiesen zu haben, werden den Ermittlern zufolge darin erwähnt.

"Er ist wie ein Gespenst"

An Entschlossenheit scheint es dem Attentäter nicht gefehlt zu haben: Der etwa 50 Kilogramm schwere Müllcontainer, in dem er einen der Sprengsätze versteckt haben soll, sei durch die Wucht der Explosion mehr als 35 Meter weit geflogen, so die Ermittler. Fenster seien in bis zu drei Stockwerken Höhe geborsten. Der wohl aus einem Schnellkochtopf gebaute Sprengsatz sei mit Stahlmuttern gefüllt gewesen.

Das für den Bau der Sprengsätze benötigte Material soll der Tatverdächtige sich seit Mitte Juni im Internet gekauft und nach New Jersey geliefert haben lassen.

Die US-Sicherheitsbehörden gehen von einem Terroranschlag aus. Nach Ansicht des FBI gibt es aber keine Hinweise auf eine Terrorzelle mit weiteren Mitgliedern. Die "New York Times" zitierte einen Ermittler mit den Worten: "Er ist ein bisschen so etwas wie ein Gespenst, ein Geist." In sozialen Netzwerken sei bislang wenig über Rahami gefunden worden.

Rahami war in Linden im US-Bundesstaat New Jersey gefasst worden - nur wenige Stunden, nachdem sein Fahndungsfoto veröffentlicht worden war. Am Montagabend wurde er zunächst wegen fünffachen Mordversuchs angeklagt - bei dem Schusswechsel, den er sich mit der Polizei vor der Festnahme geliefert hatte, wurden Beamte verletzt.

Der in Afghanistan geborenen US-Amerikaner Rahami soll bereits im Jahr 2014 ins Visier des FBI geraten sein. Nach einer häuslichen Auseinandersetzung habe der Vater des Verdächtigen die Polizei informiert. Es habe bei der darauf folgenden Untersuchung aber keine Hinweise auf terroristische Aktivitäten gegeben, so das FBI. Zum Zeitpunkt des Attentats sei Rahami nicht auf dem Radar der Ermittlungsbehörden gewesen, sagte William Sweeney, stellvertretender Leiter des FBI in New York.

Rahmani trug Schussverletzungen davon und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Das FBI will ihn so schnell wie möglich zu den Anschlägen befragen, die Behörden gehen aber derzeit davon aus, dass er nicht kooperieren wird.

Das Thema dominierte am Dienstag weiterhin den US-Wahlkampf. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton warf ihrem Konkurrenten Donald Trump vor, mit seiner Rhetorik den Nährboden für Terrorismus zu schaffen. Damit trage er zur Rekrutierung neuer Attentäter bei, erklärte sie. Trump hatte eine kompromisslose Bestrafung des mutmaßlichen Täters gefordert.